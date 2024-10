Hamburg/FfM (ots) -Alvarez & Marsal (A&M), ein weltweit führendes Beratungsunternehmen, ist spezialisiert, seine Mandanten über das reine Consulting hinaus bei der Umsetzung ihrer Transformationsvorhaben aktiv zu unterstützen. Deshalb baut A&M mit der Ernennung von Dr. Thomas Cobet (https://www.linkedin.com/in/dr-thomas-cobet-621351157/) zum Managing Director seine CFO-Services strategisch aus und erweitert zugleich seine Kompetenz im Energiesektor. Der Bereich wird angesichts der Energiewende und geopolitischer Konflikte immer bedeutsamer für Unternehmen in Deutschland und Europa.Dr. Thomas Cobet, Managing Director am Standort Hamburg, bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in industriellen Führungspositionen und der Unternehmensberatung mit und stärkt so zusätzlich die kontinuierlich wachsende Energieexpertise bei A&M. Als CFO internationaler Unternehmen im Bereich Erneuerbarer Energien hat er zahlreiche Turnaround-Maßnahmen auch in Krisensituationen gesteuert und erfolgreich umgesetzt. Mit fundiertem Wissen im Windkraft-Segment und Erfahrung im Verhandeln von Refinanzierungen im Milliardenbereich hat Dr. Cobet Energieunternehmen neu aufgestellt und stabilisiert - von globalen Konzernen bis hin zu milliardenschweren Familienbetrieben. Ebenso ist er mit dem Interimsmanagement von Unternehmen in Private-Equity-Besitz vertraut.In seiner neuen Rolle wird Dr. Cobet einen Schwerpunkt seiner Arbeit auf CFO-Services legen. Angesichts der vielfältigen Herausforderungen, die in der VUCA-Welt[1] auf Unternehmen jeder Größe zukommen, baut A&M diesen Bereich aus. Erfahrene CFOs wie Dr. Cobet, der als Führungskraft Firmen durch komplexe Transformationen navigiert hat, helfen mit ihrer Expertise A&M-Kunden, Veränderungen voranzutreiben. "Ich freue mich, meine Erfahrungen als CFO im Energiesektor bei A&M einzubringen und mit unseren Mandanten die Herausforderungen der Energiewende anzugehen", sagt Dr. Cobet. "In dieser dynamischen Branche können wir einen echten Unterschied machen."Mit der Ernennung von Dr. Cobet als Managing Director unterstreicht Alvarez & Marsal seine Strategie, den wichtigen CFO-Services Bereich auszubauen und gleichzeitig die Anforderungen der Energiewende zu adressieren."A&M steht für einen hands-on-approach bei der Beratung seiner Klienten. Das ist gerade im Energiesektor mit all seinen Herausforderungen wichtig", sagt Bob Rajan (https://www.linkedin.com/in/bob-rajan-50799241/), der bei A&M die europäische Private Equity Performance Improvement Group leitet. "Wir freuen uns, dass Dr. Cobet unser Führungsteam verstärkt und unsere Mandanten mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung in ihren Transformationsprozessen begleitet."Bildmaterial finden Sie hier (https://www.dropbox.com/scl/fi/8e886nun4cutx93m8z3ns/Cobet_Thomas-HS.jpg?rlkey=6q54mqvnvpkm9xkggzrdp43ay&st=exqixvkk&dl=0)Über Alvarez & MarsalUnternehmen, Investoren und öffentliche Institutionen auf der ganzen Welt wenden sich an Alvarez & Marsal (A&M), wenn es um Leadership, Umsetzung und messbare Ergebnisse geht. A&M ist ein weltweit führendes Beratungsunternehmen, das sich auf Business Consulting, Verbesserung der Unternehmensleistung, Due Diligence und Turnaround-Management konzentriert. Wenn herkömmliche Ansätze nicht mehr ausreichen, um Veränderungen herbeizuführen, suchen Kunden unser umfassendes Fachwissen und unsere Fähigkeit, praktische Lösungen für ihre einzigartigen Probleme zu finden.Mit über 9.000 Mitarbeitern auf sechs Kontinenten liefern wir konkrete Resultate für Unternehmen, Verwaltungsräte, Gläubiger, Private-Equity-Firmen, Anwaltskanzleien und Regierungsbehörden, die vor komplexen Herausforderungen stehen. Wir sind erfahrene und erstklassige Berater, ehemalige Regulierer und Industrievertreter, die sich gemeinsam dafür einsetzen, dass unsere Kunden wissen, was wirklich notwendig ist, um Wandel in einen strategischen Unternehmenswert zu verwandeln, Risiken zu managen und in jeder Wachstumsphase Werte zu erschließen.Um mehr zu erfahren, besuchen Sie AlvarezandMarsal.com (https://www.alvarezandmarsal.com/) und folgen Sie uns auf LinkedIn (http://www.linkedin.com/company/162399), Twitter (https://twitter.com/alvarezmarsal) und Facebook (https://www.facebook.com/alvarezandmarsal).[1] VUCA Volatility/Uncertainty/Complexity/AmbiguityPressekontakt:PR-Agentur:HBI Communication Helga Bailey GmbHCorinna Voss M.D./Partneraandm@hbi.deOriginal-Content von: Alvarez & Marsal, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118051/5881778