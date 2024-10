München (ots) -Die Bahnanreise als Alternative zum Flug anzubieten, das hat Tradition bei Studiosus - der Umwelt zuliebe. Bereits 1996 hatte der Studienreise-Marktführer das Rail & Fly-Ticket in den Reisepreis eingeschlossen, seit 2008 gilt es für die 1. Klasse. Zudem bietet Studiosus seit langem bei vielen Europa-Reisen neben der Flug- auch die Bahnanreise an, z. B. nach Florenz, Venedig, Rom, Paris, London und Warschau. Jetzt macht Studiosus einen weiteren Schritt und baut aufgrund neuer Zug- und Nachtzugverbindungen die alternativen Bahnanreisemöglichkeiten ab 2025 stark aus. Geschäftsführer Peter-Mario Kubsch: "Wenn wir beim Klimaschutz vorankommen wollen, dann müssen wir die Bahnanreise stärker ins Bewusstsein rücken. In Europa geht viel mehr als man denkt!"In der Tat: So können Studiosus-Gäste künftig nicht nur in Norditalien mit dem Zug zur Studiosus-Reise fahren, sondern auch ihre Urlaubsregion am Golf von Neapel, in Apulien und Sizilien bequem erreichen. In Frankreich ist die Bahnanreise nunmehr auch bei Reisen in den Südwesten (Bordeaux und Toulouse) sowie an die Côte d'Azur (Nizza) möglich. Zudem bietet der Veranstalter bei seinen Studienreisen nach Spanien die Bahn jetzt auf Anfrage ebenfalls an. Doch damit nicht genug. Auch bei England-Reisen gibt es 2025 mehr Alternativen zum Flug - von Cornwall über Manchester bis nach Schottland reicht die Palette. Last but not least: Auch bei seinen Rumänien-Reisen hat Studiosus die Bahnalternative jetzt im Angebot.Guten Morgen, Sizilien!Mit der Bahn zur Studiosus-Reise nach Sizilien? Das geht! Wie sich die Fahrt anfühlt und welche kleinen Abenteuer man dabei erleben kann, schildert die Autorin Christiane Würtenberger in einer Reportage für das Online-Kundenmagazin von Studiosus: https://www.studiosus.com/magazin/guten-morgen-sizilien/Besonders klimaschonendAlle Studiosus-Reisen sind besonders klimaschonend. Neben den Flügen gleicht der Veranstalter auch die Treibhausgas-Emissionen aller Bus-, Bahn- und Schiffsfahrten sowie Übernachtungen inklusive Verpflegung durch Investitionen in Biogas-Klimaschutzprojekte aus, die nach dem Gold Standard zertifiziert sind.Weitere InfosInformationen zu allen Studiosus-Reisen gibt es in Reisebüros oder im Studiosus Service-Center unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 - 2402 2402 (aus D, A und CH). Alle Reiseangebote von Studiosus finden sich auch im Internet unter www.studiosus.comRundum weltfreundlich: die Unternehmensgruppe StudiosusStudiosus ist der führende Studienreise-Anbieter in Europa. Eine hohe Kundenzufriedenheit, hervorragende Reiseleiterinnen und Reiseleiter und ständige Innovationen sichern Studiosus die Marktführerschaft. Zur Unternehmensgruppe gehört auch die im günstigeren Rundreisen-Segment positionierte Veranstaltermarke Marco Polo. Das Angebot 2025 von Studiosus und Marco Polo umfasst rund 1.000 Routen in über 100 Ländern weltweit. Neben Qualität, Innovation und Sicherheit auf Reisen ist Nachhaltigkeit ein wichtiger Bestandteil der Firmenphilosophie. So setzt sich Studiosus als Gründungsmitglied des "Roundtable Human Rights in Tourism" für faire Arbeitsbedingungen ein. Alle Reisen sind nachhaltig gestaltet und durch umfassende CO2e-Kompensation besonders klimaschonend. Internet: www.studiosus.comPressekontakt:Dr. Frano Ilic, Pressesprecher der UnternehmensgruppeTelefon: +49 (0)89 500 60 - 505, E-Mail: frano.ilic@studiosus.comOriginal-Content von: Studiosus Reisen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/40194/5881789