Opengear präsentiert erweiterte Lösungen zur Optimierung des IT-Managements für KI-Innovationen, Sicherheit und Compliance

Opengear, ein Unternehmen von Digi International (NASDAQ, DGII, www.digi.com) und Anbieter von sicheren und Smart Out-of-Band-Managementlösungen, hat zwei neue erweiterte Angebote vorgestellt. Die innovativen Lösungen vereinfachen die Erstkonfiguration mit Zero-Touch-Bereitstellung und gewährleisten den Zugriff auf die IT-Infrastruktur. Als führender Anbieter der IT-Branche bietet Opengear eine hochsichere und benutzerfreundliche Managementlösung, die seinen Anspruch bekräftigt, IT-Fachleute rund um den Globus zu unterstützen.

Opengear Unveils Advanced Solutions to Streamline IT Management for AI Innovation, Security, and Compliance. (Graphic: Business Wire)

Heute hat Opengear bedeutende Erweiterungen seiner Network Resilience Platform bekannt gegeben. Diese erweiterten Lösungen Connected Resource Gateway (CRG) und Lighthouse Service Portal (LSP) bieten eine signifikante Verringerung der Komplexität und sorgen für mehr Effizienz in IT-Unternehmen, die einem wachsenden Druck ausgesetzt sind, mit weniger Ressourcen bessere Ergebnisse zu erzielen. CRG und LSP vereinfachen den Bereitstellungsprozess, erleichtern den Zugriff, erhöhen die Sicherheit und bieten eine unkomplizierte Überwachung und Verwaltung der IT-Infrastruktur.

Mit dem Opengear Hybrid-Cloud-Modell für Lighthouse können Unternehmen selbst entscheiden, wo sie kritische Anwendungen und Dienste einsetzen möchten, und können darauf vertrauen, dass sie die gesetzlichen Vorschriften und Compliance-Anforderungen erfüllen. Da die Komplexität der IT infolge der wachsenden Anforderungen an Sicherheit, Compliance und KI zunimmt, senkt dieser hybride Ansatz die Risiken und gewährleistet die Ausfallsicherheit des gesamten IT-Betriebs.

Douglas Wadkins, Vice President of Product Management and Strategy, erklärt: "Opengear liefert Lösungen, die reale Herausforderungen überwinden. Kunden nutzen die Lösung von Opengear, wenn ihr Netzwerk noch nicht betriebsbereit ist, wenn es gerade nicht verfügbar ist und während des täglichen IT-Betriebs. LSP bietet Zero-Touch-Bereitstellung für Opengear-Systeme, und CRG ermöglicht eine sofortige, zuverlässige und sichere Ausführung wichtiger Aufgaben beim Management der IT-Infrastruktur."

Connected Resource Gateway (CRG): Indem CRG den Zugriff vereinfacht und die Sicherheit erhöht, optimiert die Lösung die Betriebsabläufe für IT-Teams, die eine komplexe Infrastruktur verwalten. CRG lässt sich nahtlos in die Smart Management Fabric (SMF) von Opengear integrieren und dient als zuverlässiges Verbindungsglied zwischen Netzwerkmanagement-Tools, Benutzern und verwalteten Endgeräten.

CRG ist Teil unserer Softwarelösung Lighthouse und ermöglicht IT-Fachleuten und Netzwerktools den sicheren Zugriff auf verbundene IT-Ressourcen über eine webbasierte Schnittstelle, die serielle oder IP-basierte Verbindungsoptionen bietet. Verwaltet wird der Zugriff über Rollen, Berechtigungen und Attribute, um flexible und sichere Verbindungen herzustellen. Da keine komplizierte Client-Software installiert und konfiguriert werden muss, wird das Netzwerkmanagement stark vereinfacht.

Lighthouse Service Portal (LSP): LSP wurde entwickelt, um die Netzwerkinfrastruktur in Rechenzentren und an Edge-Sites leichter bereitzustellen und die Integration von Opengear-Systemen in die Lighthouse-Software zu optimieren. Dieser Cloud-basierte Service automatisiert auf unkomplizierte Weise das Onboarding neuer Opengear-Geräte. Mithilfe von Konfigurationsmanagement-Tools und API-Integrationen können Kunden Konfigurationen über die Lighthouse Smart Management Fabric und das Connected Resource Gateway übertragen, um die Bereitstellung von Opengear-Geräten und verbundenen Netzwerkressourcen abzuschließen.

LSP ist über das Opengear-Kundenportal und in Verbindung mit Lighthouse erhältlich. Es vereinfacht und sichert den Anmeldeprozess und schafft einen unkomplizierten, effizienten Startpunkt für das IT-Management.

Um mehr zu erfahren, fordern Sie eine Produktdemo an und besuchen Sie https://opengear.com/products/lighthouse/. Oder kontaktieren Sie Ihren Opengear-Kundenbetreuer für weitere Informationen.

Über Opengear

Opengear, ein Unternehmen von Digi International, bietet sicheren, robusten Zugang und Automatisierung, um kritische IT-Infrastrukturen am ersten Tag, am schlimmsten Tag und an jedem Tag zu unterstützen. Durch Präsenz und Nähe ermöglichen Opengear-Lösungen die Bereitstellung, Orchestrierung und Fernverwaltung von Netzwerkgeräten durch innovative Software und Appliances. Auf die Lösungen von Opengear vertrauen globale Unternehmen aus den Bereichen Finanzwesen, digitale Kommunikation, Einzelhandel und Fertigung. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New Jersey und ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Brisbane, Australien. Weitere Informationen finden Sie unter www.opengear.com/.

Über Digi International

Digi International (NASDAQ: DGII) ist ein weltweit führender Anbieter von Konnektivitätsprodukten und -lösungen für das geschäfts- und unternehmenskritische Internet der Dinge (IoT). Wir helfen unseren Kunden, vernetzte Produkte und Lösungen der nächsten Generation zu entwickeln, um kritische Kommunikationsinfrastrukturen und Compliance-Standards in anspruchsvollen Umgebungen mit einem hohen Maß an Sicherheit, unnachgiebiger Zuverlässigkeit und kugelsicherer Leistung bereitzustellen, zu überwachen und zu verwalten. Das 1985 gegründete Unternehmen hat seinen Kunden geholfen, mehr als 100 Millionen Dinge miteinander zu verbinden und es werden immer mehr. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.digi.com, oder rufen Sie uns an, 877-912-3444 (USA) oder 952-912-3444 (International).

