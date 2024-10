ValGenesis, Inc. der Marktführer für Enterprise Validation Lifecycle Management Systems (VLMS), gab heute bekannt, dass sich Rottendorf Pharma, ein bekanntes Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) mit Sitz in Deutschland, für ValGenesis VLMS entschieden hat, um seinen unternehmensweiten Validierungsprozess zu digitalisieren.

Mit mehr als 95 Jahren Erfahrung ist Rottendorf Pharma auf die Entwicklung, Herstellung und Verpackung sowie auf Formulierungen und analytische Methoden für orale feste Darreichungsformen in der pharmazeutischen Industrie spezialisiert. Die Dienstleistungen des Unternehmens richten sich sowohl an Pharma- als auch an Biotechnologieunternehmen weltweit. Das Unternehmen ist vollständig in Stiftungsbesitz und verfolgt einen langfristig orientierten, partnerschaftlichen Ansatz, der für die Kunden einen erheblichen Vorteil darstellt.

Rottendorf Pharma entschied sich für ValGenesis VLMS aufgrund seiner Fähigkeit, Prozesse zu optimieren und zu standardisieren, in Verbindung mit der intuitiven Benutzeroberfläche von VLMS 5.0. Darüber hinaus haben die Kosteneffizienz von ValGenesis und die Reaktionsschnelligkeit ihres Teams ihre Entscheidung gefestigt. Letztendlich sah Rottendorf Pharma in ValGenesis VLMS eine innovative, technologisch fortschrittliche Lösung mit einer klaren Roadmap für zukünftige Erweiterungen.

"Als wichtiger Akteur in der pharmazeutischen Lieferkette in Deutschland ist Rottendorf Pharma bereit für eine Transformation der Produktion mit ValGenesis VLMS", sagt Steve Reynolds, Chief Revenue Officer bei ValGenesis. "Die Entscheidung für unsere digitale Validierungsplattform passt perfekt zu ihrem Engagement für Qualität und eine schnelle Bereitstellung von Medikamenten. Diese Partnerschaft ist ein Beispiel für das Engagement von ValGenesis, die fortschrittlichen Anforderungen der CDMO-Industrie zu unterstützen."

"Nach einem gründlichen Vergleich von zwei Softwareanbietern haben wir uns für ValGenesis VLMS entschieden, weil es perfekt auf unsere Bedürfnisse abgestimmt ist und die spezifischen Funktionen und Tools bietet, die wir zur Optimierung und Digitalisierung unserer Prozesse benötigen. Die fortschrittliche Technologie der Software und die klare Roadmap für zukünftige Innovationen stellen sicher, dass die Software auch in Zukunft einen Mehrwert bietet und unser Wachstum unterstützt", sagt Markus Krellmann, Leiter der QA Datenqualitätskonformität bei Rottendorf Pharma.

Informationen über Rottendorf Pharma

Rottendorf Pharma ist als Auftragshersteller und -entwickler spezialisiert auf orale feste Darreichungsformen. Ihre einzigartige Firmenstruktur und Unternehmensphilosophie spiegelt sich in drei zentralen Dienstleistungskonzepten wider: Total Process Ownership (TPO©), Total Technological Mastering (TTM) und Total Supply Integrity (TSI). Diese Prinzipien positionieren Rottendorf Pharma als CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization) mit starker Kundenorientierung, die ihren Kunden stets einen erheblichen Mehrwert liefert. Weitere Informationen finden Sie unter www.rottendorf.com

Informationen über ValGenesis

ValGenesis, Inc. ist der Entwickler einer innovativen Softwareplattform, die die Grundlage für die Verwaltung von Validierungsaktivitäten in Life-Science-Unternehmen auf der Basis von Richtlinien bildet. ValGenesis, Inc. ist der Anbieter der ersten Unternehmensanwendung, die den Lebenszyklus der Unternehmensvalidierung verwaltet. Diese Lösung ist vollständig konform mit den Anforderungen von U.S. FDA 21 CFR Part 11 und Annex 11. Als erste vollständig papierlose Lösung für die elektronische Verwaltung der Validierungsdurchführung und -genehmigung wurde ValGenesis 2005 von einem Peer-Review-Komitee der Industrie mit dem Parenteral Drug Association (PDA) New Innovative Technology Award ausgezeichnet. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.valgenesis.com

