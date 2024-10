Die Nvidia-Aktie zeigt vielversprechende Anzeichen für einen möglichen Durchbruch. Nach einer längeren Seitwärtsbewegung seit Juli scheint sich das Blatt nun zu wenden. Die Papiere des renommierten Chipdesigners stehen kurz davor, die kritische Marke von 130 US-Dollar zu überwinden, nachdem sie in der Vergangenheit mehrfach an dieser Hürde gescheitert waren. Diese Entwicklung könnte den Auftakt zu einer bemerkenswerten Rallye markieren und Aktionäre in freudige Erwartung versetzen.

Positiver Trend trotz Gegenwind

Trotz der allgemeinen Schwäche an der Wall Street, die zu Wochenbeginn durch steigende Anleiherenditen belastet wurde, zeigt sich Nvidia widerstandsfähig. Während der Gesamtmarkt mit Verlusten zu kämpfen hatte, positioniert sich das Unternehmen für potenzielle Kursgewinne. Diese relative Stärke unterstreicht das anhaltende Vertrauen der Investoren in die Zukunftsaussichten des Technologieriesen, insbesondere angesichts seiner Schlüsselposition im Bereich der künstlichen Intelligenz und des fortschrittlichen Chipdesigns.

Nvidia Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...