Frankfurt am Main (ots) -PISA, IQB, IGLU ... alle Bildungstrends scheinen nach unten zu zeigen. Jedes Jahr verlassen mehr als 6 % der Jugendlichen die Schule ohne Abschluss. Eltern, Lehrkräfte und Ausbildungsbetriebe sind alarmiert und schauen auf die Bildungspolitik. Es scheint klar, was jetzt zu tun ist: Der Lehrberuf soll durch bessere Aus- und Fortbildung attraktiver werden. Die Lehrpläne sollen auf den Prüfstand. Die digitale Ausstattung an den Schulen soll umfassend und nachhaltig gestaltet werden, damit nicht zuletzt durch neue KI-Tools bessere Antworten auf die individuellen Lernbedürfnisse von Kindern und Jugendlichen gegeben werden können.Welche Maßnahmen haben die Länder bereits auf den Weg gebracht - kurz- und langfristig? Wie kann die Bildungsverwaltung Schritt halten mit den immer schnelleren Entwicklungen beim Lehren und Lernen? Wie kommen wir heraus aus der Bildungskrise?Podiumsdiskussion "Kultuspolitik der Länder: So kommt Deutschland aus der Bildungskrise"mit Simone Oldenburg, Ministerin für Bildung und Kindertagesförderung des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Vizepräsidentin der Kultusministerkonferenz, und Christine Streichert-Clivot, Ministerin für Bildung und Kultur des Saarlandes, Präsidentin der KultusministerkonferenzForum Bildung auf der Frankfurter Buchmesse, Halle 3.1, Stand D12Donnerstag, 17. Oktober 2024, 12.00 bis 13.00 UhrTeilnahme im Rahmen des Messebesuchs kostenfrei und ohne Anmeldung. Mehr Infos und Programm: https://bildungsmedien.de/fbDas Forum BildungDas Forum Bildung, gemeinsam gestaltet von Frankfurter Buchmesse und Verband Bildungsmedien e. V., ist zentraler Treffpunkt für Austausch und Diskussion zu den aktuellen Themen, die die Bildungsdebatte in Deutschland prägen. 30 Veranstaltungen mit mehr als 50 Referent/-innen richten sich an Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte aller Schularten, in der frühkindlichen Bildung und der Erwachsenenbildung, Referendar/-innen, Studierende, Eltern und die interessierte Öffentlichkeit ebenso wie an Mitarbeitende von Bildungsmedienverlagen und von Organisationen aus dem Bildungsbereich.Die Teilnahme an allen Veranstaltungen ist im Rahmen des Messebesuchs kostenfrei und ohne Anmeldung möglich. Wir freuen uns auf Ihren Besuch in Halle 3.1, Stand D12!Mehr Infos und Programm: https://bildungsmedien.de/fbPressekontakt:Verband Bildungsmedien e. V.Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitDr. Dagny LadéKurfürstenstraße 4960486 Frankfurt am MainTel.: 069 9866976 - 14https://www.bildungsmedien.deOriginal-Content von: Verband Bildungsmedien e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106895/5881862