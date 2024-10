München (ots) -Die EXPO REAL 2024, eine der führenden Fachmessen für Immobilien und Investitionen, öffnet ihre Türen auf dem Messegelände in München und steht dieses Jahr ganz im Zeichen zentraler Zukunftsthemen der Branche. Messe.TV ist vor Ort und zeigt exklusive Einblicke und Interviews mit Ausstellern und Branchenexperten, um die aktuellen Herausforderungen und innovativen Lösungen zu beleuchten. Im Mittelpunkt unserer Berichterstattung stehen die Themen Nachhaltigkeit, Wohnraummangel und Architektur für die Zukunft.Beiträge zur EXPO REAL München auf Messe.TV finden Sie hier: EXPO REAL 2024 (https://www.messe.tv/2024/expo-real)Nachhaltigkeit bei Immobilien: Effiziente Steuerung durch Software und KI als SchlüsselfaktorEin Hauptschwerpunkt der diesjährigen Messe ist das Thema Nachhaltigkeit. Die Immobilienbranche steht vor der Herausforderung, ihren CO2-Fußabdruck zu reduzieren und gleichzeitig energieeffiziente Lösungen zu implementieren. Laut Experten lassen sich bereits durch eine verbesserte Steuerung von Gebäuden signifikante Energieeinsparungen erzielen. Hierbei kommen zunehmend innovative Softwarelösungen und Künstliche Intelligenz (KI) zum Einsatz.Messe.TV spricht mit führenden Ausstellern und Experten, die aufzeigen, wie moderne Technologien, insbesondere KI-basierte Systeme, die Effizienz von Immobilien drastisch verbessern können. Diese Lösungen ermöglichen nicht nur die Optimierung von Energieflüssen, sondern leisten einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele.Wohnraummangel: Modulbauweise als Antwort auf die Krise?Der Wohnraummangel bleibt eines der drängendsten Probleme in Deutschland. Die steigende Nachfrage nach Wohnraum trifft auf hohe Baukosten und langwierige Planungsprozesse. Messe.TV beleuchtet, wie die Immobilienbranche auf diese Herausforderung reagiert und welche Lösungen diskutiert werden, um schneller und effizienter Wohnraum zu schaffen. Dazu sind wir unter anderem mit dem Bundesverband IVD im Gespräch.Von führenden Branchenvertretern wird der Ansatz der Modulbauweise thematisiert. Diese Bauweise könnte eine Schlüsselrolle bei der Bewältigung der Wohnraumkrise spielen, da sie Wohnungen schneller und kostengünstiger realisierbar macht. Zudem wird die Rolle der Politik kritisch betrachtet: Wo hemmen politische Regularien und bürokratische Hürden die Entwicklung, und in welchen Bereichen könnte die Politik Teil der Lösung sein?Zukunftsweisende Architektur: Neue Ansätze für Lebens- und ArbeitsweltenEin weiteres zentrales Thema der EXPO REAL 2024 ist die Frage, wie die Architektur den sich verändernden Anforderungen der modernen Lebens- und Arbeitswelten gerecht wird. Messe.TV wird auf der Messe über neue, visionäre Konzepte für zeitgenössische Architektur berichten, die sich nicht nur ästhetisch, sondern auch funktional den wandelnden Bedürfnissen unserer Gesellschaft anpassen.In einer Welt, in der Flexibilität und Nachhaltigkeit in der Gestaltung von Wohn- und Arbeitsräumen immer wichtiger werden, bieten Architekten innovative Konzepte, die den urbanen Raum neu denken. Von multifunktionalen Gebäuden bis hin zu nachhaltigen Bauweisen wird aufgezeigt, welche Lösungen aktuell entwickelt werden, um den Anforderungen einer sich rasant verändernden Welt gerecht zu werden.Messe.TV auf der EXPO REAL 2024Messe.TV wird während der gesamten Messetage umfassend über die aktuellen Trends und Themen der Immobilienbranche berichten. Neben Experteninterviews und Eindrücken aus den Messehallen werden auch Best Practices und wegweisende Lösungen aus der Praxis dargestellt. Unsere Berichterstattung richtet sich an Fachleute der Immobilien- und Bauwirtschaft sowie an Interessierte, die einen Blick in die Zukunft der Branche werfen möchten.Sie interessieren sich nicht nur für die EXPO REAL, sondern auch weitere Messen zu denen wir in München berichtet haben? Messe.TV: Messen München (https://www.messe.tv/messen-muenchen)Pressekontakt:Andreas BergmeierTelefon: +49 (0)8761 -721 300E-Mail: presse@messe.tvOriginal-Content von: Deutsche Messefilm & Medien GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172644/5881856