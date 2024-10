Große Technologiekonzerne wie Microsoft, Amazon, Google und Oracle könnten in den kommenden Jahren einem verstärkten Wettbewerb ausgesetzt sein. Dabei könnte diese Aktie allen die Show stehlen.Aufstrebende Akteure in den Bereichen Software und Datenmanagement gewinnen zunehmend Marktanteile, so Ark Invest. Rahul Bhushan, Managing Director von Ark Invest Europe, sagte gegenüber CNBC, dass Unternehmen wie Palantir Technologies das Potenzial haben, die Technologielandschaft zu verändern. Palantir ist eine der Top-Beteiligungen im Ark Innovation Fund. Palantir biete maßgeschneiderte KI- und Datendienste, die über Standardlösungen der großen Cloud-Anbieter hinausgehen, betonte er. Tipp aus der …