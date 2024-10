Procter & Gamble lädt zur jährlichen Hauptversammlung am 8. Oktober 2024 ein und präsentiert beeindruckende Ergebnisse für das Geschäftsjahr. Doch trotz eines Umsatzanstiegs von 2% und einem Nettogewinn von 14,9 Milliarden USD stehen weiterhin große Herausforderungen vor der Tür??.Solide Finanzlage und Blick in die Zukunft Im Geschäftsjahr 2024 konnte Procter & Gamble einen Umsatz von 84 Milliarden USD verzeichnen, was einem Anstieg von 2% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...