Die Deutsche Boerse-Aktie zeigt sich in den letzten Handelstagen robust und verzeichnet leichte Kursgewinne. Anleger blicken gespannt auf die bevorstehende Veröffentlichung der Quartalszahlen, die für den 22. Oktober erwartet werden. Experten prognostizieren eine Fortsetzung des soliden organischen Wachstums des Börsenbetreibers im dritten Quartal. Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für die Aktie von 239 auf 241 Euro angehoben und empfiehlt weiterhin den Kauf des Papiers.

Kurspotenzial und Dividendenaussicht

Mit einem aktuellen Kurs von rund 210 Euro nähert sich die Aktie ihrem 52-Wochen-Hoch von 212,90 Euro. Analysten sehen im Durchschnitt ein Kursziel von 213 Euro, was weiteres Aufwärtspotenzial signalisiert. Für das laufende Geschäftsjahr rechnen Experten mit einer Dividende von 4,06 Euro je Aktie, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr bedeuten würde. Die Gewinnprognose für 2024 liegt bei 10,52 Euro je Aktie, was das Vertrauen in die zukünftige Performance des Unternehmens unterstreicht.

