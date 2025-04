FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien der Deutschen Börse sind am Dienstag weiter von ihrem Rekordniveau zurückgekommen.

Die am Vorabend vorgelegten Ergebnisse des ersten Quartals seien solide gewesen, aber nicht so gut wie am Markt erwartet worden war, sagten die Experten von Kepler Cheuvreux. Sie halten nach der Kursrally nun eine Verschnaufpause für angebracht und strichen bei unverändertem Kursziel von 280 Euro ihre Kaufempfehlung.

Im frühen Handel sackte der Aktienkurs um gut fünf Prozent auf 263,20 Euro ab. Damit fiel er unter die 21-Tage-Linie, nachdem er am Freitag wieder an ihrem Rekord von fast 285 Euro gekratzt hatten./ag/stk/mis