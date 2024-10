Da die "Verandapiraterie" auf dem Vormarsch ist, bietet nShift jetzt Schutz für E-Commerce-Einzelhändler

Einzelhändler sehen sich mit einem immer größer werdenden schwarzen Loch in ihrer Gewinn- und Verlustrechnung konfrontiert, wenn es um die Deckung der Kosten für verlorene, beschädigte oder gestohlene Lieferungen geht. Mehr als die Hälfte der Verbraucher gibt an, jedes Jahr beschädigte Waren zu erhalten1, was sich für Einzelhändler schnell summiert. Der typische versicherte Verlust für beschädigte Pakete beträgt 218 €, und versicherte fehlende Pakete kosten in der Regel 295 €2

Aus diesem Grund bietet nShift, der weltweit führende Anbieter von Delivery Experience Management (DMXM), Online-Händlern, Marken und Webshops ein einfaches Versicherungsangebot.

Einzelhändler können sich schnell eine Erstattung für Artikel sichern, die bei der Lieferung verloren gehen, gestohlen oder beschädigt werden. nShift Insurance ist eine Alternative zu den von den Spediteuren angebotenen Policen, deren Bedingungen erheblich variieren können und oft lange Abwicklungszeiten mit sich bringen. So können sie ihren Kunden einen besseren Service bieten, die Kundentreue stärken und Betriebsrisiken reduzieren.

Immer mehr Einkäufe im E-Commerce werden entweder gestohlen oder beschädigt, bevor sie den Kunden erreichen. "Verandapiraterie" der Diebstahl von Paketen, die in Hauseingängen und an anderen "sicheren Orten" zurückgelassen werden hat 2023 um 57 zugenommen, mit geschätzten Verlusten von 236 Millionen Euro (200 Millionen Pfund) allein in Großbritannien. 3 Laut Daten von Cover Genius sind die Kosten für den Ersatz eines Artikels 4 höher als die ursprünglichen Versandkosten.

Maarten Tops, Produktdirektor bei nShift, sagte: "Der Zeit- und Kostenaufwand für den Ersatz verlorener, beschädigter oder gestohlener Lieferungen wird sich mit dem Wachstum des E-Commerce-Marktes weiter erhöhen. Zwar bieten viele Spediteure eigene Versicherungen an, doch die Bedingungen variieren erheblich, und es kann lange dauern, bis Auszahlungen bearbeitet werden. nShift Insurance basiert auf branchenführenden Versicherern und bietet eine auf die Bedürfnisse von E-Commerce-Unternehmen zugeschnittene Deckung für alle von ihnen genutzten Spediteure."

Vorteile von nShift Insurance

nShift bietet Versicherungen für sein gesamtes Liefermanagement-Portfolio an, einschließlich nShift Ship, Delivery und Transsmart. Zu den Vorteilen für Einzelhändler gehören:

Vereinfachter Prozess trägerunabhängiger, globaler Schutz, der alle verfügbaren Träger abdeckt

trägerunabhängiger, globaler Schutz, der alle verfügbaren Träger abdeckt Höhere Kundenbindung durch einen nahtlosen Antragsprozess, der schnellere Auszahlungen und schnelleren Ersatz ermöglicht

durch einen nahtlosen Antragsprozess, der schnellere Auszahlungen und schnelleren Ersatz ermöglicht Maßgeschneiderte Schutzoptionen - damit Einzelhändler für die von ihnen verkauften Produkte angemessen geschützt sind

- damit Einzelhändler für die von ihnen verkauften Produkte angemessen geschützt sind Bequemlichkeit vollständig in die Arbeitsprozesse eines Händlers integriert (z. B. Buchung und Etikettendruck)

vollständig in die Arbeitsprozesse eines Händlers integriert (z. B. Buchung und Etikettendruck) Keine Mindestwartezeiten für die Einreichung von Schadensfällen - Untersuchungen werden eingeleitet, ohne dass auf die Kennzeichnung von Paketen als verloren oder beschädigt durch die Transportunternehmen gewartet werden muss

- Untersuchungen werden eingeleitet, ohne dass auf die Kennzeichnung von Paketen als verloren oder beschädigt durch die Transportunternehmen gewartet werden muss Schnelle Auszahlungen für genehmigte Schadensfälle nShift Insurance strebt an, 95 der Schadensfälle innerhalb von drei Tagen nach der Schadensmeldung abzuschließen

nShift Insurance strebt an, 95 der Schadensfälle innerhalb von drei Tagen nach der Schadensmeldung abzuschließen Erstattungen im Verhältnis zum Verlust - entsprechen dem vollen Einzelhandelswert verlorener, gestohlener oder beschädigter Waren

- entsprechen dem vollen Einzelhandelswert verlorener, gestohlener oder beschädigter Waren Maßgeschneiderte Schutzoptionen - die auf dem Versandweg oder auf Kontoebene hinzugefügt werden können

Maarten Tops fuhr fort: "Online-Händler und Transportunternehmen achten in der Regel sehr darauf, dass die Kunden ihre Artikel in einwandfreiem Zustand erhalten. Aber Unfälle passieren. Für E-Commerce- und Einzelhandelsunternehmen bietet nShift Insurance mehr Kontrolle und ein besseres Gefühl der Sicherheit."

nShift Insurance ist Teil der nShift-Lösungssuite für Liefer- und Erfahrungsmanagement (DMXM), die Marken mit Kunden verbindet, und ist für Kunden von Delivery, Ship oder Transsmart verfügbar. Erfahren Sie mehr über nShift Insurance.

Über nShift

Die Plattform Delivery Experience Management (DMXM) von nShift fördert den Erfolg im E-Commerce. Durch kontinuierliche Innovation und das weltweit größte Netzwerk von Speditionen können Sie über Ihre Grenzen hinauswachsen. Mithilfe von End-to-End-Tools, die das Erlebnis verbessern, können Sie Kundentreue aufbauen. Auf der Grundlage vereinheitlichter Daten können Sie Erkenntnisse gewinnen, die nützlich für das Verbinden und Optimieren von Prozessen sind. Mit nShift können Sie den Liefervorgang zum wesentlichen Bindeglied zwischen Ihrer Marke und Ihren Kunden machen.

nShift: Weniger Sorgen, intelligenterer Versand. www.nshift.com

Die Zeitersparnis basiert auf den durchschnittlichen Lösungszeiten (d. h. der Dauer von der ersten Einreichung bis zur vollständigen Zahlung) für alle XCover-Versandschutzansprüche zum 31. Mai 2022 (Stichprobenumfang 868) im Vergleich zur branchenüblichen durchschnittlichen Zeit einschließlich Zahlungsabwicklung (mind. 6 Tage) und Zeitraum bis zur Anerkennung eines eingereichten Anspruchs.

1 https://www.amcor.com/insights/blogs/how-much-a-damaged-pack-can-really-cost-your-business

2 Basierend auf Forderungsdaten von nShift-Partner Cover Genius

3 https://internetretailing.net/more-than-200mn-worth-of-parcels-stolen-in-the-uk-last-year-data-shows/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241008983565/de/

Contacts:

James Ellerington: James.Ellerington@fourteenforty.uk (+44) 07725 534941