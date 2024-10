In Zürich scharen sich die Bullen um Leonteq. Die Aktien des Spezialisten für Strukturierte Produkte befinden sich inzwischen seit 2 ½ Jahren in der Baisse und die Frage ist, ob die Bewertung tief genug gefallen ist. Die Antwort ist ganz einfach:Ja! Die Leonteq (CH0190891181) Aktien waren im Tief bis auf eine Marktkapitalisierung von rund 400 Mio. Franken in den Keller gerauscht. Das entsprach einem aktuellen Kurs- / Umsatz- Verhältnis von knapp über 1. Aktuell haben sich die Papiere leicht bis auf eine Marktkapitalisierung von knapp über 500 Mio. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...