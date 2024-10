Die optimierte Marke hebt die Kernkompetenzen und den personalisierten Ansatz von Curia in den Bereichen kleine Moleküle, generische APIs und Biologika hervor

ALBANY, New York, Oct. 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Curia, ein führendes Unternehmen für Auftragsforschung, -entwicklung und -herstellung, hat heute seine neue Marke vorgestellt. Das Update führt eine optimierte Unternehmensbotschaft und eine neue Markenhierarchie ein, die die Bandbreite der CDMO-Fähigkeiten von Curia in den Bereichen kleine Moleküle, generische APIs und Biologika hervorhebt. Dieses Marken-Update unterstreicht die Rolle von Curia als engagierter Partner seiner Kunden, der seine über 30-jährige Branchenerfahrung und eine starke globale Präsenz nutzt, um Produktzeitpläne zu beschleunigen, indem er sowohl einfache als auch komplexe Herausforderungen in der Arzneimittelforschung, -entwicklung und -herstellung angeht.



Die Auffrischung der Marke umfasst:

Drei verschiedene Logos für kommerzielle Dienstleistungen - Curia hat Markenlogos für jedes seiner drei wichtigsten Dienstleistungsangebote in den Bereichen kleine Moleküle, generische pharmazeutische Wirkstoffe und Biologika eingeführt. Diese neue Hierarchie der Dienstleistungslogos vermittelt das robuste Dienstleistungs- und Lösungsportfolio von Curia.

- Curia hat Markenlogos für jedes seiner drei wichtigsten Dienstleistungsangebote in den Bereichen kleine Moleküle, generische pharmazeutische Wirkstoffe und Biologika eingeführt. Diese neue Hierarchie der Dienstleistungslogos vermittelt das robuste Dienstleistungs- und Lösungsportfolio von Curia. Überarbeitete Website (https://curiaglobal.com/) - Curia freut sich, gleichzeitig seine aktualisierte Website zu starten. Das weiterentwickelte Design verbessert die Benutzererfahrung für Kunden und Interessenten, die erstklassige Auftragsentwicklungs- und Fertigungsdienstleistungen in den Bereichen kleine Moleküle, generische pharmazeutische Wirkstoffe, Biologika, analytische Dienstleistungen und sterile Abfüllung suchen.

"Diese Aktualisierung spiegelt unser unerschütterliches Engagement wider, unseren Kunden ein vertrauenswürdiger Partner zu sein", so Philip Macnabb, CEO von Curia. "Curia verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in dieser Branche und wir haben unsere Fähigkeiten kontinuierlich erweitert, um den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden. Unsere neue Markenidentität kommuniziert nicht nur unsere Angebote, sondern auch die einzigartige Expertise und Zusammenarbeit, die wir in unsere Arbeit einbringen, um das Leben von Patienten zu verbessern."

Curia begann vor mehr als 30 Jahren als AMRI mit dem Schwerpunkt auf kleinen Molekülen und erweiterte sein Angebot im Laufe der Zeit um eine Mischung aus globalen Ressourcen und wissenschaftlicher Expertise. Im Jahr 2021 wurde AMRI in Curia umbenannt und erweiterte seine Fähigkeiten durch die Übernahme von LakePharma und Integrity Bio um Biologika. Diese nächste Weiterentwicklung der Marke hebt die Stärken von Curia als Full-Service-CDMO über verschiedene Modalitäten hinweg strategisch hervor und nutzt dabei mehr als 30 Jahre Branchenerfahrung, ein globales Netzwerk fortschrittlicher Einrichtungen und ein unerschütterliches Engagement für Exzellenz und Zusammenarbeit als Kernelemente.

Über Curia

Curia ist ein Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) mit über 30 Jahren Erfahrung, einem integrierten Netzwerk von über 20 Standorten weltweit und etwa 3.500 Mitarbeitern, das mit biopharmazeutischen Kunden zusammenarbeitet, um lebensverändernde Therapien auf den Markt zu bringen. Unser Angebot an kleinen Molekülen, generischen pharmazeutischen Wirkstoffen und Biologika reicht von der Entdeckung bis zur Vermarktung und umfasst integrierte regulatorische, analytische und sterile Abfüll- und Veredelungskapazitäten. Unsere wissenschaftlichen und Prozessexperten sowie unsere Einrichtungen, die den gesetzlichen Vorschriften entsprechen, bieten eine erstklassige Erfahrung in der Herstellung von Arzneimitteln und Arzneimittelnebenprodukten. Von der Neugier bis zur Heilung - wir unterstützen Sie bei jedem Schritt, um Ihre Forschung zu beschleunigen und das Leben von Patienten zu verbessern. Besuchen Sie uns unter curiaglobal.com.