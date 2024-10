London (www.fondscheck.de) - HANetf und The Royal Mint legen drei neue, währungsgesicherte physische Gold-ETCs auf, so HANetf in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Mit diesen Produkten können Anleger in physisches Gold investieren, das von der Royal Mint in Großbritannien verwahrt wird. Gleichzeitig wird das Kontrahentenrisiko minimiert. Dabei stehen Absicherungsoptionen in Pfund Sterling (GBP), Euro (EUR) und Schweizer Franken (CHF) zur Verfügung: ...

