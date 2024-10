Bonn (ots) -Ende Oktober 1929 nimmt das Börsen-Fieber, das breite Massen Amerikas infiziert hatte, ein jähes Ende. In Amerika am Donnerstag, in Europa am Freitag, folgt dem jahrelangen Kursanstieg ein jäher Absturz. Die Welt wird mitgerissen und die Wochentage rückblickend schwarz eingefärbt. Zum 95. Jahrestag erinnert der Sender phoenix in phoenix-history an die dramatischen Ereignisse. Besonderheit: die Ausstrahlung eines Archivschatzes, des Schwarz-Weiß-Dokumentarspiels von 1966 "Der Schwarze Freitag" mit Curd Jürgens.14:45 + 14:45 Uhr1929 - Der Große BörsencrashVon William KarelSchwarzer Donnerstag (1)Kampf gegen die Krise (2)ZDFinfo 2015, 45'Donnerstag, 24. Oktober 1929: Die New Yorker Börse bricht zusammen und stürzt das Land in die größte wirtschaftliche Krise seiner Geschichte. Die "Goldenen Zwanziger", die für Aufschwung und Reichtum standen, finden abrupt ein Ende. Es ist der Beginn einer weltweiten Wirtschaftskrise. Der Film zeigt, wie es zu diesem Börsencrash kam und analysiert detailliert die Umstände, die später zur "Großen Depression" führten.15:30 UhrDer schwarze FreitagDokumentarspiel über den New Yorker Börsenkrach 1929Von Maria Matray und Answald KrügerZDF 1966, 75'Zu den schicksalsschwersten Daten der Geschichte gehört der 25. Oktober 1929, der "Schwarze Freitag". Die Weltwirtschaftskrise, die Verzweiflung und Selbstmord, Arbeitslosigkeit, Massenverelendung und politische Radikalisierung im Gefolge hatte, nahm mit dem New Yorker Börsenkrach an diesem Tage ihren Anfang. Im Mittelpunkt der Handlung steht der amtierende Präsident der New Yorker Börse im Herbst 1929, Richard Whitney. Im Auftrag der Großbanken unternahm er am Vortag des Zusammenbruchs noch einmal eine Stützungsaktion. Die Aktion vermochte den Gang der Ereignisse nur für wenig mehr als eine Stunde aufzuhalten. In der Hauptrolle ist Curd Jürgens als Richard Whitney zu sehen. Ihm zur Seite stehen so profilierte Darsteller wie Dieter Borsche, Hans Christian Blech, Wolfgang Neuss und Erik Ode.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5881947