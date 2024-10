Wien (ots) -Ehrung für Herta Müller, Rebecca Schönenbach und Michael Wolffsohn, Sonderpreis für Arye Sharuz ShalicarAm 21. Oktober wird der Arik-Brauer-Publizistikpreis 2024 an die Schriftstellerin und Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller, die Terrorismusexpertin Rebecca Schönenbach und den Historiker und Publizisten Michael Wolffsohn verliehen. Einen Sonderpreis erhält der Publizist und aktuelle Sprecher der israelischen Verteidigungsstreitkräfte Arye Sharuz Shalicar.Die 2009 mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnete Herta Müller wurde als Angehörige der deutschen Minderheit in Rumänien geboren und kam 1987 nach Berlin. In ihren Büchern setzt sie sich u. a. mit den Beschädigungen auseinander, die Menschen in Diktaturen und totalitären Staaten erleiden. Nach dem Hamas-Überfall auf Israel am 7. Oktober 2023 veröffentlichte sie in der FAZ den vielbeachteten Text »Ich kann mir eine Welt ohne Israel nicht vorstellen«, in dem sie das »totale Entgleisen aus der Zivilisation« anprangerte, das nicht nur in den Verbrechen der Hamas zum Ausdruck gekommen sei, sondern auch in den Solidaritätsbekundungen mit den Mördern hier im Westen. Die Laudatio auf Herta Müller hält der Publizist und ehemalige Mitherausgeber der Wochenzeitschrift Die Zeit Josef Joffe.Die Volkswirtin Rebecca Schönenbach ist unabhängige Beraterin für Terrorismusbekämpfung, Expertin für islamische Finanzierung und Extremismus und engagiert sich für Frauenrechte und gegen Gewalt gegenüber Frauen. Nach dem Massaker vom 7. Oktober beklagte sie, wie Frauenorganisationen weltweit über die von der Hamas systematisch eingesetzte sexuelle Gewalt schwiegen oder gar ganz in Abrede stellen und damit die israelischen Frauen im Stich gelassen haben. Die Laudatio hält Maya Zehden (Mena-Watch).Der Historiker und Publizist Michael Wolffsohn war Professor für Neuere Geschichte an der Universität der Bundeswehr München und hat zahlreiche Bücher über Israel, den israelisch-arabischen Konflikt, die deutsch-israelischen Beziehungen, Antisemitismus und Judentum veröffentlicht. Zu seinen neueren Büchern gehören Eine andere jüdische Weltgeschichte (2022) und Nie wieder? Schon wieder! Alter und neuer Antisemitismus (2024). In Zeitungskommentaren meldet er sich auch immer wieder pointiert zu aktuellen Themen. Die Laudation hält der Psychologe und Islamismus-Experte Ahmad Mansour.Einen Sonderpreis erhält der Publizist Arye Sharuz Shalicar. In Berlin als Kind einer persisch-jüdischen Familie aufgewachsen, ging er 2001 nach Israel, wo er mehrere Jahre als Sprecher der israelischen Verteidigungsstreitkräfte tätig war. Zu dieser Aufgabe kehrte er nach dem Hamas-Massaker vom 7. Oktober 2023 zurück, wodurch er zur deutschsprachigen Stimme der IDF wurde und in zahlreichen Medienauftritten die Lage Israels und das Vorgehen der israelischen Streitkräfte erklärte. Die Laudatio hält Stefan Kaltenbrunner, Journalist und ehemaliger Chefredakteur des Nachrichtensenders Puls 24.Der Arik-Brauer-Publizistikpreis wird einmal jährlich vom Wiener Nahost-Thinktank Mena-Watch für fundierte Beiträge zur öffentlichen Debatte verliehen, die den Nahen Osten aus einer fairen und realitätsbezogenen Perspektive betrachten. Die Preisträgerinnen und Preisträger werden von einer unabhängigen internationalen Jury bestimmt.Den Preis erhielten zuvor die Journalisten Ester Schapira und Christian Ultsch, die Autorin Mirna Funk und der Psychologe Ahmad Mansour; den Preis für sein Lebenswerk erhielt darüber hinaus der Liedermacher und Lyriker Wolf Biermann.Für Anmeldungen oder Rückmeldungen zur Preisverleihung wenden Sie sich bitte bis 16. Oktober 2024 an sabine.pribil@thespis.com oder telefonisch unter der Nummer +43/1/512 42 00.Verleihung des Arik-Brauer-Publizistikpreises 2024Ehrung für Herta Müller, Rebecca Schönenbach und Michael Wolffsohn, Sonderpreis für Arye Sharuz ShalicarDatum: 21.10.2024, 19:00 UhrArt: GesellschaftOrt: Stadttheater WalfischgasseWalfischgasse 41010 WienÖsterreichPressekontakt:Mena-Watch - Der unabhängige Nahost-ThinktanlFlorian MarklTelefon: +436644427750E-Mail: markl@mena-watch.comWebsite: https://www.mena-watch.comOriginal-Content von: Mena-Watch - Der unabhängige Nahost-Thinktank, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166427/5881956