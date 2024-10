Milan (ots) -Die Region Lombardei hat auf Anregung des Wirtschaftsförderers Guido Guidesi einen Plan zur weiteren Steigerung der Attraktivität der Region und zur Anziehung von noch mehr Auslandsinvestitionen ausgearbeitet und Investoren, Unternehmen und öffentlichen Verwaltungen ein neues Instrument zur Verfügung gestellt, um Angebot und Nachfrage aufeinander abzustimmen.Dabei handelt es sich um "Opportunity Lombardy", ein Verfahren zur systematischen Erfassung von Gebieten und Immobilien, die für die Ansiedlung neuer Wirtschaftstätigkeiten geeignet sind. Damit soll die Fähigkeit gestärkt werden, wirksamer auf die zunehmenden und vielfältigen Ansiedlungsanfragen von Unternehmen an die Region Lombardei zu reagieren.Den Zahlen zufolge ist die Lombardei die attraktivste Region Italiens und eine der besten in Europa, wenn es darum geht, Direktinvestitionen aus dem Ausland abzufangen. Im Fünfjahreszeitraum von 2020 bis 2024 werden fast 400 Projekte - davon 79 aus den Vereinigten Staaten - mit rund 20.000 neuen Arbeitsplätzen und einem Yufluss an Mitteln von 10 Mrd. EUR auf den Weg gebracht, Zahlen, die allein mehr als ein Drittel der ausländischen Investitionen in Italien im gleichen Zeitraum ausmachen.In den nächsten drei Jahren können die derzeit von der Region Lombardei geförderten Investitionsprojekte schätzungsweise 10.000 neue Arbeitsplätze und einen Cashflow von mehr als 5,4 Milliarden für die Entwicklung neuer Unternehmen schaffen.Im Rahmen von "Opportunity Lombardy" können sich Gemeinden, Provinzen oder andere öffentliche Verwaltungen, öffentliche Einrichtungen, Stiftungen, Privatpersonen oder Unternehmensverbände um Flächen bewerben, die sich bereits für die Ansiedlung von Produktionsanlagen eignen, oder um bereits bebaute Flächen, um Stadterneuerungsprojekte, um inaktive oder stillgelegte Flächen, die eine Wiederbelebung benötigen.Opportunity Lombardy" ermöglicht es, auf der Plattform investinlombardy.com eine Bekanntmachung über die Verfügbarkeit des Gebiets oder der Immobilie zu veröffentlichen, ohne dass dies für die Antragsteller und Eigentümer eine wirtschaftliche Ausgabe darstellt."Dies ist ein neues Instrument, mit dem die Region Lombardei", so Guidesi, "versucht, ihren Ruf als attraktivste Region für ausländische Investitionen zahlenmäßig zu verbessern. Es ist eine Möglichkeit, die wir zur Verfügung stellen, um das 'Matching' zwischen Investoren und der Region zu fördern. Es ist ein Weg, um die Möglichkeiten von induzierten Aktivitäten und Arbeitsplätzen zu konkretisieren. All dies durch die Erleichterung der Sanierung und Reaktivierung ungenutzter Gebiete".Pressekontakt:Luca Checolaluca_checola@regione.lombardia.it+39 393 435 3338Original-Content von: Regione Lombardia Assessorato Sviluppo Economico, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175613/5881959