© Foto: picture alliance/AP Photo | Richard Hertzler



In den USA werden stillgelegte Atomkraftwerke reaktiviert, um den gewaltigen Energiebedarf der Techkonzerne zu decken. Teilweise sichern sich Microsoft und Co ganze AKW für ihren Rechenzentren.Immer mehr Technologiekonzerne, darunter Google, Microsoft und Amazon, setzen auf Atomkraft, um den wachsenden Energiebedarf ihrer Rechenzentren zu decken und gleichzeitig ihre Klimaziele zu erreichen. Diese Entwicklung kommt inmitten eines globalen Booms in künstlicher Intelligenz und Cloud-Computing, der den Stromverbrauch sprunghaft ansteigen lässt. Google prüft derzeit in Zusammenarbeit mit Energieversorgern in den USA und anderen Ländern, ob Atomkraftwerke als zuverlässige Energiequelle für seine …