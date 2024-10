EQS-News: Affluent Medical SA / Schlagwort(e): Konferenz

wissenschaftlichen Konferenzen an Aix-en-Provence, 08. Oktober 2024 - 17:45 Uhr - Affluent Medical (ISIN-Code: FR0013333077 - Ticker: AFME), ein französisches, international tätiges MedTech-Unternehmen im klinischen Stadium, das auf die Entwicklung und Herstellung innovativer medizinischer Implantate spezialisiert ist, hat heute seine Teilnahme an den folgenden wissenschaftlichen Konferenzen im vierten Quartal 2024 bekannt gegeben:

EACTS 2024

38. Jahrestagung der European Association for Cardio-Thoracic Surgery

Ort: Lissabon, Portugal

Datum: 09.-12. Oktober 2024

Link zur Veranstaltung ICS 2024

54. Jahrestagung der International Continence Society

Ort: Madrid, Spanien

Datum: 23.-25. Oktober 2024

Link zur Veranstaltung PCR London Valves

Kongress der European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions

Ort: London, UK

Datum: 24.-26. November 2024

Stand: A2

Link zur Veranstaltung "Affluent Medical widmet sich der Entwicklung wegweisender minimal-invasiver Lösungen, die die Patientenversorgung neu definieren, Lebensqualität verbessern und auf dringende medizinische Bedürfnisse von mehr als 600 Millionen Menschen weltweit eingehen, die von Harninkontinenz und Mitralklappeninsuffizienz betroffen sind. Im vergangenen Jahr haben wir maßgebliche Fortschritte in der Entwicklung unserer Medizinprodukte gemacht. Zu nennen sind insbesondere unser wichtigen Vereinbarungen über unsere Mitralklappentechnologien mit Edward Lifesciences, dem weltweit führenden Unternehmen für patientenorientierte medizinische Innovationen im Bereich struktureller Herzerkrankungen, sowie vielversprechende erste Performance-Ergebnisse für unseren künstlichen Schließmuskel Artus," erläuterte Sébastien Ladet, CEO von Affluent Medical. "Vor allem vor dem Hintergrund des Fortschreitens unserer Studien in die pivotalen und zulassungsrelevanten Phasen freuen wir uns auf den Austausch mit führenden Experten und Unternehmen über neueste Forschungsergebnisse, Patientenbedürfnisse und Partnerschaftsmöglichkeiten." Während der Veranstaltungen wird das Team von Affluent Medical für Gespräche zu den neuesten Fortschritten des Unternehmens bei der Entwicklung seiner drei innovativen medizinischen Geräte und deren einzigartigem Potenzial zur Verfügung stehen. MITRALKLAPPENRING KALIOSTM: Bei Kalios handelt es sich um den ersten Anuloplastie-Ring zur Behandlung von residualer oder rezidivierender Mitralklappeninsuffizienz, der nach einer Implantation jederzeit und einfach perkutan von einem Kardiologen adjustiert werden kann. Diese Adjustierung kann wiederholt und am schlagenden Herzen vorgenommen werden, wodurch eine erneute Operation am offenen Herzen vermieden werden kann. Nach Schätzungen von Affluent Medical könnte der Einsatz von Kalios bei 30-40% der Patienten eine erneute Operation über einen Zeitraum von fünf Jahren vermeiden. Nach positivem Feedback der FDA im September 2024 strebt das Unternehme an, Ende 2025/ Anfang 2026 mit den aktuellen klinischen Daten einen Antrag auf US-Marktzulassung nach dem De-Novo-Verfahren einzureichen, sollte Edwards Lifesciences ebenfalls zustimmen. Im Anschluss könnte dann die Vermarktung erfolgen. MITRALKLAPPE EPYGON: Epygon ist die erste biomimetische Transkatheter-Mitralklappe, die die natürliche Form der mitralen Herzklappe nachahmt und so den physiologischen Blutfluss der linken Herzkammer wiederherstellen kann. Durch die Transkatheter-Implantation können eine Operation am offenen Herzen und die damit verbundenen Komplikationen der Behandlung von Mitralklappeninsuffizienz vermieden werden. Im Jahr 2024 begann das Unternehmen eine Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Mohammad Sarraf, einem interventionellen Kardiologen an der Mayo Clinic in den USA, um die Vorteile des biomimetischen Designs der Epygon-Klappe zu beurteilen. Die Designinnovation des Medizinprodukts ist darauf ausgerichtet, die natürliche Anatomie und Physiologie der nativen Mitralklappe nachzuahmen, damit die Patienten schneller wieder eine gute Herzfunktion erlangen können. Im ersten Halbjahr 2024 hat Affluent Medical das Patienten-Screening beschleunigt. So konnte die Anzahl der in die Studie eingeschlossenen Patienten bis Ende Juni 2024 um den Faktor vier gesteigert werden. Ziel ist es, Epygon bei bis zu zehn Patienten zu implantieren, um die Pilotphase abzuschließen. HARNRÖHRENSCHLIESSMUSKEL ARTUS: Artus ist der erste künstliche Hahnröhrenschließmuskel für die Behandlung von mittlerer bis schwerer Harninkontinenz, der vom Patienten selbst über eine einfache Fernbedienung aktiviert wird. Harninkontinenz ist für über 400 Millionen Betroffene weltweit ein großes gesundheitliches Problem, für das in den vergangenen 40 Jahren keine medizinischen Innovationen entwickelt wurden. Die Patienten leiden unter einer verminderten Lebensqualität, die häufig mit durch die Krankheit hervorgerufenen psychischen Störungen einhergeht. Bis Mitte September 2024 wurde Artus bereits bei sieben Patienten implantiert. Dies entspricht mehr als der Hälfte der geplanten Rekrutierungen für die Pilotstudie ‚Dry'. Geplant ist, die Studie mit zehn Patienten im vierten Quartal abzuschließen und anschließend die pivotale Phase einzuleiten. Um einen Termin auf einer der Konferenzen zu vereinbaren, kontaktieren Sie bitte das Unternehmen unter contact@affluentmedical.com . Über Affluent Medical Affluent Medical ist ein französisches MedTech-Unternehmen. Ziel des von Truffle Capital gegründeten Unternehmens ist es, ein weltweit führendes Unternehmen in der Behandlung von strukturellen Herzerkrankungen, der weltweit häufigsten Todesursache, sowie von Harninkontinenz, von der derzeit jeder vierte Erwachsene betroffen ist, zu werden. Affluent Medical entwickelt minimal-invasive, innovative, adjustierbare und biomimetische Implantate der nächsten Generation zur Wiederherstellung wichtiger physiologischer Funktionen. Die vom Unternehmen entwickelten Produktkandidaten befinden sich derzeit alle in klinischen Studien. Das Unternehmen strebt an, vorbehaltlich der Verfügbarkeit der erforderlichen Mittel zur Finanzierung seiner Strategie sowie positiver Ergebnisse aus den laufenden klinischen Studien, seine Produkte schrittweise direkt oder indirekt ab Anfang 2026 zu vermarkten. Für weitere Informationen: http://affluentmedical.com Kontakte: AFFLUENT MEDICAL



Sébastien LADET

Chief Executive Officer

investor@affluentmedical.com SEITOSEI.ACTIFIN

Financial Communications / Press Relations

Ghislaine GASPARETTO / Jennifer JULLIA

+33 (0)6 21 10 49 24 / +33 (0)1 56 88 11 19

ghislaine.gasparetto@seitosei-actifin.com /

jennifer.jullia@seitosei-actifin.com PRIMATICE

Media Relations France

Thomas ROBOREL de CLIMENS

+33 (0)6 78 12 97 95

thomasdeclimens@primatice.com MC SERVICES AG

Media Relations Europe

Caroline BERGMANN / Julia BITTNER

+49 (0)211 529252 20 / +49 (0)211 529252 28

affluent@mc-services.eu



