Eine Million Dollar in 5 Tagen: Pepe Unchained steigt im ICO auf 18 Millionen Dollar!

Pepe Unchained ($PEPU), ein neuer Meme Coin, der an $PEPE angelehnt ist, hat im ICO (Initial Coin Offering) am frühen Dienstag die 18-Millionen Dollar Marke überschritten. Erst am 3. Oktober erreichte das Projekt 17 Millionen Dollar, und in weniger als einer Woche konnte eine weitere Million umgesetzt werden, angetrieben von "Whale FOMO" (Fear of Missing Out, also der Angst großer Investoren, eine Gelegenheit zu verpassen).

Der Kapitalzufluss kommt nicht überraschend, da das Projekt schon während der aktuellen Vorverkaufsphase einige bedeutende Entwicklungen durchläuft. Darunter ein Entwickler-Fonds, der in diesem Quartal gestartet werden soll, sowie ein kürzlich veröffentlichter Teaser für die kommende Layer-2-Lösung, die Pepe Unchained auf den Markt bringt. Diese Fortschritte lassen darauf schließen, dass das Layer-2-Netzwerk von Pepe Unchained kurz vor der Fertigstellung steht, was auch das Ende des Vorverkaufs andeuten könnte.

Derzeit haben Investoren noch die Möglichkeit, $PEPU für 0,00994 Dollar zu kaufen. In weniger als zwei Tagen wird der Preis jedoch auf 0,00995 Dollar steigen, was eine der letzten Finanzierungsrunden vor dem Launch sein könnte.

Meme Coins explodieren: Anleger suchen den nächsten $NEIRO

Meme Coins haben in letzter Zeit wieder enorme Kurssteigerungen hingelegt und Investoren richten ihren Fokus zunehmend auf Token mit geringer Marktkapitalisierung, wie $NEIRO und $PEPU. Laut CoinMarketCap-Daten erreichte die Bewertung aller Meme Coins am Montag insgesamt 49,33 Milliarden Dollar.

Obwohl die meisten Token in diesem Sektor am Dienstag noch keine Gewinne verzeichneten, konnten einige außergewöhnlich gut abschneiden. Zum Beispiel stieg First Neiro auf Ethereum ($NEIRO) in den letzten 24 Stunden um 14,95 %, während SPX6900 ($SPX) um 30,96 % zulegte und Maga ($TRUMP) um 24,75 % angestiegen ist.

(Meme Coin Marktkapitalisierung - Quelle: Coinmarketcap)

Obwohl es im Zuge der Bitcoin-Korrektur auch bei den Meme Coins wieder zu Verlusten gekommen ist, erreichte das Handelsvolumen der Meme Coins 7,41 Milliarden Dollar. Ein Anstieg um 27,25 %. Dabei könnte der heutige Rücksetzer nur eine kurze Pause darstellen, bevor Meme Coins im kommenden Monat einen größeren Ausbruch erleben.

Das Potenzial von Pepe Unchained

Pepe Unchained hat durch die hohe Nachfrage während des Presales deutlich gezeigt, dass es sich hier um den nächsten x100 Coin handeln könnte. Die Menge an Kapital, die in das ICO fließt, zeigt, dass viele Krypto-Investoren von der Möglichkeit begeistert sind, Pepe-Token schneller und günstiger zu handeln.

Darüber hinaus setzen die Investoren große Hoffnungen in die Layer-2-Lösung von Pepe Unchained, die ein komplett neues Ökosystem schaffen könnte, in dem bald zahlreiche weitere Token und dApps gelauncht werden könnten.

An Liquidität für $PEPU wird es voraussichtlich nicht fehlen, sobald der Token an den Kryptobörsen gehandelt wird. Zahlreiche Anleger, die zum Beispiel den Aufstieg von $PEPE verpasst haben, könnten mit Pepe Unchained eine zweite Chance erhalten. Auch große Namen der Kryptoszene haben bereits investiert. Austin Hilton, ein bekannter YouTuber mit 275.000 Abonnenten, hat kürzlich erklärt, dass er seine Investition in $PEPU verdoppelt hat, nachdem er ursprünglich 10.000 Dollar investiert hat.

Letzte Chance für Anleger

Wer die Chance nicht verpassen möchte, die mit Pepe Unchained ($PEPU) auf den Markt kommt, sollte sich beeilen. Aufgrund der aktuellen Dynamik dürfte es nicht mehr lange dauern, bis der erste Meme Coin, der über eine eigene Layer-2-Lösung für Ethereum verfügt, ausverkauft ist.

Investoren können sich am Presale beteiligen, indem sie die offizielle Website von Pepe Unchained besuchen, ihre Wallet verbinden und $PEPU mit ETH, USDT oder BNB kaufen. Auch Kreditkartenzahlungen werden akzeptiert.

Pepe Unchained hat bereits umfassende Smart-Contract-Audits durch die Unternehmen Coinsult und SolidProof bestanden, die bestätigen, dass keine kritischen Probleme im Code vorliegen. Anleger, die sich für das Projekt interessieren, sollten auch der Community auf X und Telegram beitreten.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $PEPU im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.