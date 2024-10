Anzeige / Werbung

Volkswagen Aktie: E-Auto-Zollstreit belastet. Historisch niedrige Bewertung - Einstiegschance in VW?

Die Geschichte der Volkswagen Gruppe, eines der größten Automobilhersteller weltweit, reicht bis in die 1930er Jahre zurück. 1937 wurde die "Gesellschaft zur Vorbereitung des Deutschen Volkswagens mbH" gegründet, um ein erschwingliches Auto für breite Bevölkerungsschichten zu entwickeln. Der "Volkswagen", zu Deutsch "Volkswagen" oder "Auto des Volkes", sollte die Vision eines Autos für jedermann verwirklichen.

Heutzutage umfasst die Volkswagen Gruppe ein beeindruckendes Portfolio an Automarken, die von erschwinglichen Modellen bis hin zu Premiumfahrzeugen und Supersportwagen reicht. Als ein ein globaler Automobilgigant, der nicht nur Fahrzeuge produziert, sondern sich auch intensiv mit Zukunftstechnologien wie Elektromobilität und autonomem Fahren beschäftigt, steht auf dem Weg in eine erfolgreiche Zukunft eher das Thema Technik im Vordergrund. Daran wird emsig gearbeitet, in Kombination mit dem Druck auf der Kostenseite. Denn ein geringes KGV ist noch kein Kaufgrund am Aktienmarkt, wie der Kurs in den letzten Jahren eindeutig zeigt. Diesen analysieren wir heute mit dem Tool von Tradingview.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

