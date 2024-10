DJ PTA-Adhoc: Panamax New Energy Aktiengesellschaft: Neuer Firmenname im Handelsregister eingetragen

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Frankfurt am Main (pta/08.10.2024/18:00) - Die Hauptversammlung vom 30. August 2024 hat mit der Änderung von §1 Abs 1 der Satzungen den Wechsel der Firma in "Panamax New Energy Aktiengesellschaft" beschlossen.

Mit der heutigen Eintragung im Handelsregister ist diese Änderung nunmehr wirksam geworden und die Gesellschaft ist ab sofort unter der Firma "Panamax New Energy Aktiengesellschaft" tätig.

Die Geschäftsadresse und die Erreichbarkeit (Telefon/Email) bleiben unverändert.

(Ende)

Aussender: Panamax New Energy Aktiengesellschaft Adresse: Münchener Straße 10, 60329 Frankfurt am Main Land: Deutschland Ansprechpartner: Mathias Schmid Tel.: +49 69 247 43 57 70 E-Mail: info@panamax.ag Website: panamax.ag

ISIN(s): DE000A1R1C81 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 08, 2024 12:01 ET (16:01 GMT)