Der Edelmetallbereich ist gespalten. Auf der einen Seite ziehen Gold und Silber die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich. Auf der anderen Seite ringen Platin und Palladium um ein Comeback. Platin kommt wieder zurück Platin startete wie Gold und Silber vielversprechend in den September. Das Edelmetall drehte im Bereich von 900 US-Dollar nach oben ab, musste aber Ende des Monats erkennen, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen und die Luft jenseits der 1.000 US-Dollar bedenklich dünn ist. In den letzten Handelstagen legte Platin wieder den Rückwärtsgang ein und tauchte unter die 1.000 US-Dollar ab. Defizit weitet sich aus Der Platinmarkt trat 2023 in eine defizitäre Phase ein. Das …