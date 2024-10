Kindeva Drug Delivery (Kindeva), eine weltweit führende CDMO, gab heute zwei wichtige Meilensteine für seine hochmoderne Anlage in Bridgeton, MO, bekannt. Der Standort hat seine erste Registrierungscharge auf seiner groninger-Hochvolumen-Fläschchenlinie erfolgreich abgeschlossen. Diese Leistung zeigt, dass die Anlage bereit ist, die wachsende Nachfrage nach Abfüllkapazitäten für injizierbare Produkte zu decken, und markiert einen entscheidenden Schritt in der Expansion des Unternehmens.

Denis Johnson, Chief Operating Officer bei Kindeva, kommentierte: "Der Abschluss der ersten Registrierungscharge im Werk in Bridgeton stellt einen bedeutenden Meilenstein dar. Dies ist die erste von vier Linien, die in den nächsten 18 Monaten installiert werden sollen. Darüber hinaus freuen wir uns, bekannt geben zu können, dass wir gerade die Werksabnahmeprüfung (FAT) für die erste von zwei Optima-Spritzen-/Kartuschenabfülllinien, die für die neue Anlage geplant sind, erfolgreich abgeschlossen haben."

Die erste Optima-Linie wird voraussichtlich im November 2024 eintreffen, wobei die Qualifizierung im ersten Quartal 2025 abgeschlossen sein soll. Bis Ende 2025 rechnet Kindeva damit, dass beide Optima-Linien vollständig qualifiziert sein werden, was eine Produktionskapazität von mehr als 100 Millionen Einheiten pro Jahr bei Fläschchen, Kartuschen und Spritzen ermöglicht.

Branchenexperten und potenzielle Partner sind eingeladen, Kindevas Stand Nr. 7D50 auf der Konferenz CPHI Worldwide in Mailand, Italien, zu besuchen, um einen Einblick in die neue, vollständig Annex-1-konforme Anlage in Bridgeton zu erhalten und zu besprechen, wie Kindevas aseptische Abfüllkapazitäten für injizierbare Arzneimittel ihre Bedürfnisse unterstützen können.

Über Kindeva Drug Delivery

Kindeva Drug Delivery ist eine weltweit führende CDMO für sterile injizierbare, pulmonale, nasale, transdermale und intradermale Fertigarzneimittel. Wir sind bestrebt, für unsere Kunden, Kollegen und Patienten auf der ganzen Welt eine bessere Zukunft zu schaffen. Wir bieten unübertroffene Expertise in den Bereichen Entwicklung, Herstellung und umfassende analytische Dienstleistungen für eine Vielzahl von Darreichungsformen von Arzneimitteln. Durch strategische Investitionen in modernste Technologie gehen wir proaktiv kritische Herausforderungen der Branche an, darunter die Erweiterung der aseptischen Abfüllkapazitäten für injizierbare Arzneimittel und die Vorreiterrolle bei Initiativen für umweltfreundliche Treibmittel. In Zusammenarbeit mit einem vielfältigen globalen Kundenstamm betreibt Kindeva hochmoderne Produktions-, Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen in den USA und Großbritannien.

