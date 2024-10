POTSDAM (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz hat bekräftigt, dass die Kontrollen an den deutschen Grenzen so lange wie möglich fortgesetzt werden sollen. "Wir machen das so lange, wie das geht. Und das wird sehr lange sein", sagte Scholz in der Sendung "RTL Direkt spezial - Am Tisch mit Olaf Scholz", die heute Abend ausgestrahlt werden soll. Er räumte aber auch ein, dass die Kontrollen "gerade viel Ärger" machten.

Seit dem 16. September werden an sämtlichen deutschen Grenzen Kontrollen durchgeführt, um die Zahl unerlaubt Einreisender einzudämmen. Neu sind die Kontrollen an den Landgrenzen zu Dänemark, Belgien, den Niederlanden und Luxemburg. An der Grenze zu Frankreich gab es wegen der Olympischen Spiele bereits seit Ende Juli vorübergehende Kontrollen. An den Grenzen zu Polen, Tschechien, Österreich und der Schweiz wird schon länger kontrolliert. Die Entscheidung hatte in den Nachbarländern teils für Irritationen gesorgt./mfi/DP/he