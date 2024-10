Gradiant gibt einzigartige interne Testmöglichkeiten bekannt, mit denen die Entfernung von PFAS auf Werte nachgewiesen werden kann, die unterhalb der Grenzwerte der US-Umweltschutzbehörde EPA und der in Europa zulässigen Höchstwerte liegen.

Gradiant, ein globaler Lösungsanbieter für fortschrittliche Wasser- und Abwasserbehandlung, gab heute einen wichtigen Fortschritt im Kampf gegen die Kontamination mit PFAS, einer schwer abbaubaren Chemikalie, bekannt. Bei der Arbeit mit kontaminiertem Industrie-, Kommunal- und Deponiewasser wurde durch mehrere akkreditierte Drittlabore quantifizierbar nachgewiesen, dass PFAS durch ForeverGoneTM auf Werte unterhalb der vorgeschriebenen Grenzwerte reduziert wird und das entstehende PFAS-Konzentrat vollständig zerstört wird.

Dieser Meilenstein in der Entwicklung bestätigt, dass ForeverGone, das Anfang des Jahres eingeführt wurde, die einzige Komplettlösung ist, mit der PFAS vor Ort entfernt und zerstört werden kann, sodass die sonst erforderliche Abfallbehandlung, Deponierung oder Verbrennung entfallen kann. Hierdurch unterscheidet es sich auch von herkömmlichen Technologien wie granulierter Aktivkohle (GAC) oder Ionenaustausch.

Die in Containern verpackte ForeverGone-Lösung kann schnell eingesetzt und vor Ort in Betrieb genommen werden, um PFAS wirksam auf Werte unterhalb des neuen maximalen Schadstoffwertes von 4,0 ppt der US-Umweltschutzbehörde EPA zu reduzieren und sogar die strengen Grenzwerte europäischer und australischer Vorschriften einzuhalten.

"Wichtige Entscheidungsträger schätzen ForeverGones differenziertes Angebot zur Entfernung und Vernichtung von PFAS aus allen Arten kontaminierten Wassers", sagte Sankar Natarajan, Global Head of Sales bei Gradiant. "Wir erleben eine beispiellose Verkaufsgeschwindigkeit vom ersten Engagement bis zur vollständigen Projektumsetzung in mehreren Industriezweigen, darunter Halbleiter, Lebensmittel und Getränke, Bergbau und große kommunale Versorgungsunternehmen, die alle bestrebt sind, die vorgeschriebenen Anforderungen zu erfüllen und ihre Gemeinden zu schützen."

"Um die Entwicklung von ForeverGone zu unterstützen, haben wir erheblich in die Fähigkeit der Gradiant Labs investiert, PFAS bis auf eine Konzentration von einem Teil pro Billion zu erkennen. Dadurch sind wir in der einzigartigen Lage, unseren Kunden und Partnern schnell den gewünschten Nachweis für die Wirksamkeit unserer Technik auf ihr kontaminiertes Wasser zu liefern", sagte Steven Lam, Technologieleiter bei Gradiant.

Gradiant setzt die ForeverGone-Lösung aktiv an den Standorten seiner Kunden und Kooperationspartner weltweit ein und bietet ihnen den entscheidenden Vorteil einer vollständigen Entfernung und Vernichtung von PFAS. Für immer.

Sind Sie an ForeverGone für Ihren Standort interessiert? Gradiant hat ein kostenloses Testprogramm eingeführt, um die Fähigkeit von ForeverGone zu demonstrieren, ein breites Spektrum kontaminierter Gewässer zu behandeln. Für weitere Einzelheiten kontaktieren Sie uns bitte unter http://www.gradiant.com/contact/.

Über Gradiant

Gradiant ist eine andere Art von Wasserunternehmen. Mit einem umfassenden Angebot an differenzierten und proprietären End-to-End-Lösungen für die fortschrittliche Wasser- und Abwasseraufbereitung, die von den besten Köpfen der Wasserbranche entwickelt wurden, unterstützt Gradiant die unternehmenskritischen Prozesse seiner Kunden in den wichtigsten Branchen der Welt, darunter Halbleiter, Pharmazeutika, Lebensmittel und Getränke, Lithium und kritische Mineralien sowie erneuerbare Energien. Die innovativen Lösungen von Gradiant reduzieren den Wasserverbrauch und das Abwasseraufkommen, gewinnen wertvolle Ressourcen zurück und wandeln Abwasser in Süßwasser um. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Boston wurde am MIT gegründet und beschäftigt weltweit über 1.000 Mitarbeiter. Erfahren Sie mehr unter gradiant.com.

