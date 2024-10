BTC 3x, ETH 4x und SOL 5x? Das steckt hinter der Standard-Chartered-Prognose!

In einer neuen Prognose hat der Krypto-Experte Geoff Kendrick des international tätigen Finanzdienstleisters Standard Chartered beeindruckende Kursentwicklungen für die Kryptowährungen Bitcoin, Ethereum und Solana prognostiziert. Dies sind auch die drei digitalen Assets, welche von Franklin Templeton als die Top 3 des Web3-Marktes bezeichnet. Erfahren Sie nun alle weiteren Details.

Standard Chartered gibt positiven Ausblick für Bitcoin, Ethereum und Solana

Für Bitcoin prognostiziert Geoff einen Anstieg von 3x, für Ethereum von 4x und für Solana sogar von 5x. Somit erwartet er, dass SOL sogar ETH übertreffen wird, was vermutlich auch wie bei BTC auf den Unterschied der Marktkapitalisierung zurückzuführen ist.

Die Prognose von Standard Chartered gilt jedoch nur für den Fall, dass bei der nächsten US-Wahl am 5. November Donald Trump gewählt wird. Schließlich wird dieser als wesentlich kryptofreundlicher eingeschätzt, da er sich auch selbst mit seiner Familie in diesem Bereich engagiert, mit den NFTs und der neuen DeFi-Plattform World Liberty Financial (WLFI).

Sollte allerdings Kamala Harris gewählt werden, so fällt die Prognose anders aus. So geht er unter einer Harris-Regierung davon aus, dass Bitcoin stärker als Ethereum und dieses stärker als Solana steigen wird. Dies ist vermutlich auf ihr rigides Vorgehen unter der Biden-Regierung zurückzuführen.

In diesem Szenario rechnet Geoff damit, dass Ethereum unter der Marke von 10.000 USD bleiben und nur 7.000 USD erreichen wird. Basierend auf dem aktuellen Kurs von 2.434 USD sind es somit nur 2,88x anstelle von 4x. Das Kursziel von Bitcoin hält der Standard-Chartered-Analyst für das Jahr 2025 dennoch bei 200.000 USD.

Jetzt bei Testsieger BTC, ETH, SOL und mehr kaufen!

Solana-Prognose von Standard Chartered hängt von vielen Faktoren ab

Die Entwicklung von Solana ist laut dem Krypto-Experten etwas ungewiss. So geht dieser davon aus, dass Trump sich förderlich auf den Coin auswirken kann. Dies liegt vorwiegend an der potenziellen Genehmigung der beiden in den USA beantragten ETFs. Diese könnte unter einer Trump-Regierung laut Geoff deutlich leichter zugelassen werden.

Zum jetzigen Zeitpunkt liegt Donald Trump bei den Wahlen laut der dezentralen Wettplattform Polymarket mit 52,7 % vorne. Allerdings dürfen US-Amerikaner diese nicht nutzen, da sie unkontrollierte Wetten auf die Politik anbieten. Laut den Wahlumfragen von 538 führt hingegen Harris mit 48,6 % zu 45,9 %.

Zuletzt hatte sich aber auch sie sich nach ihrer anfangs zögerlichen Art positiv über Blockchains geäußert. So erwähnte sie, dass sie innovative Technologien unterstützen und sich von der restriktiven Haltung distanzieren werde.

Jetzt nächste Wallet-Generation entdecken!

Ein weiterer Faktor, von welchem die positive Prognose von Solana abhängt, seien die Erwartungen an die Technologie. So geht er davon aus, dass der Durchsatz der SOL-Chain um 100x bis 400x gesteigert wird. Dafür stellt das geplante Firedancer-Upgrade mit bis zu 1,2 Mio. Transaktionen pro Sekunde ein entscheidendes Element dar.

Außerdem erachtet der Krypto-Experte die Entwicklung der On-Chain-Daten als entscheidend für diese Prognose. So müsste die Blockchain dafür unter anderem verschieden Kryptosektoren dominieren, die ein hohes Transaktionsvolumen benötigen. Dazu zählt er Finanzen, Verbraucherdienste und DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Networks).

Dennoch verweist der Analyst auf die hohen Erwartungen der Investoren bezüglich Solana. Dies lässt sich an der dem Marktkapitalisierung-Gebühren-Verhältnis erkennen, nach dem SOL mit 250x bewertet wird und ETH nur mit 121x.

Jetzt in Solana investieren!

So positionieren sich Wale für den nächsten Bullenmarkt

Die Investitionsströme der Wale können Investoren einen Einblick in die Entscheidungen des sogenannten "smart money" geben, welches in der Regel über mehr Expertise und bessere Tools verfügt. Solchen Bewegungen schließen sich nicht selten die kleinen Fische an, die in dessen Strömung leichter vorankommen wollen.

Nun ist mit Pepe Unchained ein neuer Vorverkauf mehrfach positiv aufgefallen, da dieser nicht nur in einem konstant hohen Verkaufstempo schon über 18,12 Mio. USD eingenommen, sondern ebenso eine große Anzahl von Walen überzeugt hat. So gibt es unzählige Berichte von Großinvestoren, welche für unter anderem rund 50.000 USD $PEPU-Coins gekauft haben.

Diese haben in ihm vermutlich ein großes Potenzial erkannt, da die Memecoins laut CMC die am häufigsten gesuchten Kryptowährungen gewesen sind. Ebenfalls haben sie einige der höchsten Kursgewinne in diesem Jahr erzielt, was großes FOMO bei den Investoren ausgelöst hat. Deshalb starten täglich mehr als 7.000 von ihnen und zeitweise sogar über 20.000.

Somit haben allein die auf Coingecko gelisteten Memetoken jetzt schon eine beeindruckende Marktkapitalisierung in Höhe von 52,44 Mrd. USD erreicht. Zudem verzeichnen sie ein tägliches Handelsvolumen von derzeit 9,61 Mrd. USD. Mit diesem Volumen erzielen Börsen und Infrastrukturanbieter enorme Gebühreneinnahmen.

Jetzt in Memecoin-Infrastruktur investieren!

Genau auf diesen Bereich hat sich Pepe Unchained mit seinem für den Memecoin-Bereich optimierten Ökosystem fokussiert. In diesem werden unterschiedlichste Tools für Memetoken-Enthusiasten und besonders vorteilhafte Konditionen für diese geboten. Denn Pepe Unchained enthält auch eine ETH-Skalierungslösung mit hundertmal höherer Geschwindigkeit und den preiswertesten Gebühren des Web3.

Mithilfe des neuen Projektes soll der begehrte Frosch einen Utility-Memecoin erhalten, um es mit der harten Konkurrenz aufnehmen zu können. Daher werden die Coins nicht nur von Spekulanten, sondern auch von Entwicklern und Nutzern benötigt. Mithilfe der Entwickler-Förderungsprogramme soll zudem für eine kontinuierliche Expansion gesorgt werden.

Der Vorverkauf von Pepe Unchained schreitet weiterhin in einem hohen Tempo auf sein Finanzierungsziel zu. Interessierten läuft die Zeit davon, um die Coins für einen Preis in Höhe von 0,00994 USD zu kaufen. Bereits jetzt können sie ihre $PEPU-Token in den Staking-Pool einzahlen, um von einem passiven Einkommen in Höhe von 120 % pro Jahr zu profitieren.

Jetzt in Pepe Unchained investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.