Bitcoin-Prognose: Allzeithoch oder 20 Prozent Korrektur? An dieser Stelle fällt die Entscheidung!

Bislang brachte der Oktober Kryptoanlegern nicht die erhofften Kursgewinne, sondern eher eine Menge Unsicherheiten. Einige befürchten bereits, dass es statt einem Uptober zu einem Selltober kommen könnte. Aber ist diese Angst gerechtfertigt? Klar ist, dass die Situation rund um Bitcoin derzeit schwer zu deuten ist, besonders aus charttechnischer Sicht. Doch wenn man den Blick etwas weiter fasst, wird das Bild klarer.

Das unklare Chartbild von Bitcoin

Charttechnisch gesehen ist Bitcoin an einer schwierigen Marke. Nach dem Abverkauf in den letzten September- und ersten Oktobertagen gibt es keinen Trend und keine klare Richtung im Kurs. Positiv ist jedoch, dass der Kurs genau am EMA 200 gedreht hat. Das zeigt die Stärke dieser Unterstützung und könnte den Kurs stabil halten.

(Aus rein charttechnischer Sicht ist ein Abverkauf auf die große Unterstützung ebenso wahrscheinlich wie ein Anstieg über das Allzeithoch - Quelle: Tradingview.com)

Betrachtet man nur den Chart, dann scheint es eine 50/50-Chance zu geben. Ein Anstieg über das Allzeithoch von 73.750,07 US-Dollar scheint ebenso wahrscheinlich wie ein Abverkauf auf die große Unterstützung bei 49.577 US-Dollar. Der Chart alleine bringt also keine großen Erkenntnisse. Doch andere fundamentale und saisonale Effekte erweitern das Bild ganz erheblich.

Diese Effekte könnten einen starken Oktober begünstigen

Derzeit kommen mehrere fundamentale Ereignisse mit starken Effekten zusammen. Das eine ist natürlich die starke Saisonalität des Oktobers selbst. Es geht aber noch deutlich weiter. Das letzte Halving fand im April statt. Statistisch gesehen beginnt dieses nach 6 Monaten seine volle Wirkung zu zeigen und diese Wirkung hält dann etwa für weitere 12 Monate an.

Da das letzte Halving im April stattfand, befindet sich der Bitcoin genau in dieser Zeitspanne. Zudem wird FTX eine Rückerstattung von 16 Mrd. US-Dollar an die geschädigten Anleger der Börse, die vor 2 Jahren Insolvenz anmelden musste, auszahlen. Und da gibt es natürlich noch die Bitcoin-Spot-ETFS. Diese haben alleine in den letzten beiden Tagen wieder über 260 Mio. US-Dollar an institutionellen Geldern in den Kryptomarkt gespült.

Das könnte ein starker Uptober bewirken

Der Uptober ist also keineswegs abgeblasen. Im Gegenteil, er könnte dieses Jahr besonders stark auftreten. Viele fundamentale und saisonale Effekte sprechen dafür, dass der Bitcoin in den nächsten Wochen einen Run auf das Allzeithoch hinlegen könnte. Ein Anstieg von 20 Prozent ist also deutlich wahrscheinlicher als ein Abverkauf um 20 Prozent.

