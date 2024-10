An der Börse ist die Stimmung für den S&P 500 aktuell freundlich. Das Aktienbarometer steigt kräftig um 1,07 Prozent. Die Anleger am amerikanischen Aktienmarkt sind derzeit überwiegend optimistisch gestimmt. Der S&P 500 notiert um 1,07 Prozent besser als zum Handelsschluss am Vortag.

Den vollständigen Artikel lesen ...