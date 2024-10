Der staatliche Ölkonzern Adnoc aus den Vereinigten Arabischen Emiraten plant die Übernahme des deutschen Chemieunternehmens Covestro. Das Angebot von 62 Euro je Aktie bewertet den DAX-Konzern mit 11,7 Milliarden Euro. Zusätzlich will Adnoc über eine Kapitalerhöhung neue Aktien im Wert von knapp 1,2 Milliarden Euro erwerben. Die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) kritisiert jedoch die Übernahmevereinbarung, insbesondere die Zustimmung des Covestro-Vorstands zur möglichen Unterstützung eines Börsenrückzugs oder Squeeze-outs.

Investitionen in Forschung und Entwicklung

Trotz der Übernahmepläne investiert Covestro weiterhin in seine Zukunft. Der Konzern plant, in den nächsten drei Jahren weltweit 100 Millionen Euro in seine Forschungs- und Entwicklungsinfrastruktur zu investieren. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Zukunftstechnologien für die Kreislaufwirtschaft und der Digitalisierung der Forschung und Entwicklung. Diese Investitionen unterstreichen Covestros Engagement für Innovation und nachhaltige Lösungen in der Chemieindustrie.

