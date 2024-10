Auf dem PHOTOx Advanced Sciences Summit 2024 waren führende Cannabisexperten und Forscher aus aller Welt vertreten

Fluence, ein weltweit führender Anbieter energieeffizienter LED-Beleuchtungslösungen für die kommerzielle Cannabisproduktion, veranstaltete am 23. und 24. September 2024 in Austin, Texas, seinen sechsten PHOTOx Summit.

PHOTOx ist ein Treffen der klügsten Köpfe im Bereich Gartenbau weltweit und bietet Branchenpionieren eine einmalige Gelegenheit, sich über die neuesten Forschungsergebnisse und wissenschaftlichen Erkenntnisse im Bereich des Cannabisanbaus zu informieren. Das Unternehmen wird vom Crop Science-Team von Fluence kuratiert und bringt Erzeuger und Forscher aus aller Welt zusammen, um neue Durchbrüche in der Cannabisforschung und bei grundlegenden Anbaupraktiken zu erforschen.

In seiner Eröffnungsrede wies David Hawley, leitender Wissenschaftler bei Fluence, auf den raschen Wandel der Marktpositionierung von Cannabis von einer illegalen Pflanze zu einer wachsenden und rentablen globalen Industrie hin.

"Die kommerzielle Nutzung und die Marktnachfrage haben Fortschritte bei den Technologien für den Cannabisanbau ermöglicht, für die bei anderen Nutzpflanzen jahrzehntelange Forschung erforderlich gewesen wäre", sagte Hawley. "Bei der Beleuchtung haben wir festgestellt, dass Cannabis eine weitaus größere Fähigkeit zur Photosynthese besitzt als andere Pflanzen, die in kontrollierten Umgebungen angebaut werden, und gleichzeitig besondere morphologische und metabolische Reaktionen aufweist, die sich nicht einfach durch die Photobiologie, wie wir sie heute kennen, erklären lassen. Dies hat Anbaumethoden ermöglicht, die produktiver sind als bei anderen Kulturen, und gleichzeitig neue und spannende Fragen zum Pflanzenstoffwechsel aufgeworfen."

Nach Hawleys Eröffnungsrede folgte eine Podiumsdiskussion mit Züchtern von Clade9, Aurora Cannabis und Curaleaf, bei der die Anbauleiter über Erntemetriken, Zuchtpraktiken und andere wichtige Taktiken diskutierten, die den Erfolg in handwerklichen und kommerziellen Betrieben vorantreiben. Auf der Tagesordnung für 2024 standen auch globale Cannabisforscher darunter Dr. Youbin Zheng, Professor an der Fakultät für Umweltwissenschaften der University of Guelph, und Dominique van Gruisen, Mitbegründer und Geschäftsführer von Innexo BV sowie andere führende Köpfe aus den Bereichen Automatisierung, Genetik und künstliche Intelligenz.

"Wir schlagen ein wichtiges Kapitel in der Cannabisindustrie auf", fügte Hawley hinzu. "Wenn sich Kapitel eins auf die Maximierung und Homogenisierung von Pflanzen konzentrierte, wird Kapitel zwei Cannabis als echte Gartenbaukultur festigen. Die Cannabisindustrie hat sich auf sehr spannende Weise weiterentwickelt. Unser solides PHOTOx-Programm unterstreicht die Entwicklung der Branche, indem es Cannabiszuchtpraktiken der nächsten Generation, innovative Schädlingsbekämpfungsstrategien und praktische Anbaumethoden erforscht, die Sie in der Welt des Pflanzenanbaus finden könnten."

Über Fluence

Fluence Bioengineering, Inc. (Fluence) entwickelt leistungsstarke und energieeffiziente LED-Beleuchtungslösungen für den kommerziellen Pflanzenbau und Forschungsanwendungen. Fluence ist ein führender Anbieter von LED-Beleuchtung auf dem globalen Cannabismarkt, der sich dafür einsetzt, den weltweit führenden Gewächshaus- und Indoor-Züchtern eine effizientere Pflanzenproduktion zu ermöglichen. Der globale Hauptsitz von Fluence befindet sich in Austin, Texas, und der EMEA-Hauptsitz in Rotterdam, Niederlande. Fluence ist eine Geschäftseinheit innerhalb des Professional Business von Signify. Weitere Informationen über Fluence finden Sie unter www.fluence-led.com.

