LOS ANGELES, Oct. 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- In einem Fall, in dem einem der weltgrößten multinationalen Tabakkonzerne Betrug vorgeworfen wird, haben 2ONE Labs und Performance Plus Marketing sowohl eine Klage wegen Markenrechtsverletzung als auch eine einstweilige Verfügung gegen die Nikotinbeutelmarke der Imperial Brands-Tochtergesellschaft Zone eingereicht.

In der Klage wird behauptet, dass die Zone-Produkte von Imperial die Marke 2ONE® für tabakfreie Nikotinbeutel verletzen und dass die Verletzung vorsätzlich ist. Neben der Verurteilung zum Schadensersatz beantragt 2ONE® auch die Löschung der Marke Zone von Imperial.

Die Marke 2ONE® wurde in den letzten fünf Jahren kontinuierlich vermarktet und an erwachsene Verbraucher in Tausenden von Lebensmittelketten und unabhängigen Geschäften in den USA verkauft. Trotzdem brachte Imperial Brands im Jahr 2024 eine Produktlinie unter dem verwirrend ähnlichen Markennamen "Zone" auf den Markt,

In der Klage wird Imperial Brands vorgeworfen, falsche Angaben gemacht zu haben, indem sie eine wesentlich frühere Benutzung ihrer Marke im Handel behaupteten, als tatsächlich stattgefunden hatte. In der Klage wird ferner behauptet, die falschen Angaben hätten es Zone ermöglicht, ein betrügerisches Markenzeichen zu erhalten.

"Wir haben seit der Einführung der Marke Zone durch Imperial im Jahr 2024 zahlreiche Fälle von Verwechslungen durch Verbraucher erlebt, und wir haben die Absicht, diese Art von eklatanten Verstößen energisch zu bekämpfen, ganz gleich, wie groß das Unternehmen ist", so Vincent Schuman, Gründer und Partner von 2ONE Labs.

Die Kläger verlangen die Löschung der Marke der Beklagten sowie sämtliche Gewinne und Strafschadensersatz. Der Fall (Nummer 2:24-cv-08124) ist vor dem US-Bezirksgericht für den Central District of California anhängig und trägt den Titel 2ONE Labs, Inc. und Performance Plus Marketing, Inc. gegen ITG Brands, LLC und Imperial Tobacco Limited.

Über 2ONE Labs: 2ONE Labs wurde von den Pionieren im Bereich des synthetischen Nikotins TFN® in den USA gegründet und ist einer der wichtigsten Innovatoren im Bereich der hochwertigen Nikotinbeutel für erwachsene Verbraucher.

Medienanfragen: press@21pouches.com