Avania, weltweit führende Auftragsforschungsorganisation (CRO) für Medizintechnik und Partner für Beratungsdienstleistungen, gab heute die Übernahme von Anagram bekannt. Anagram mit Hauptsitz in Barcelona, Spanien, ist eine der führenden MedTech-CROs auf der iberischen Halbinsel, die seinen Kunden in Spanien, anderen europäischen Märkten und darüber hinaus Medizintechniklösungen bereitstellt.

Das 1998 gegründete Unternehmen Anagram bietet ein umfassendes CRO-Modell an, das auch Core-Lab-Leistungen wie diagnostische Bildgebung (zentrale Qualitätskontrolle und Bildauswertung für klinische Studien) beinhaltet. Zu seinen Schwerpunktbereichen gehören Kardiologie, Onkologie und Neurologie. Das Unternehmen führt Studien in den USA, Großbritannien, Spanien, den Niederlanden, Frankreich, Deutschland und anderen Ländern durch.

Anagram ist die perfekte Ergänzung für Avania, da es den Ausbau seines CRO-Geschäfts in Spanien ermöglicht und seinen Zugang zu einem wachsenden MedTech-Markt verbessert. Durch die Skalierung des Geschäfts wird die Übernahme neue Cross-Selling-Möglichkeiten schaffen und die Abhängigkeit von den derzeitigen Outsourcing-Partnern verringern. Die Kunden von Avania werden von einer verstärkten geografischen Präsenz und einer größeren Anzahl von Fachleuten für wichtige therapeutische Gebiete profitieren.

"Die Übernahme von Anagram spiegelt unser Ziel wider, ein verlässlicher globaler Partner für die MedTech-Community zu werden, der Innovationen vom Labor bis zum Krankenhausbett voranbringt und die Behandlungsergebnisse für Patienten weltweit verbessert", erklärt Jason Monteleone, President und CEO bei Avania. "Mit diesem Schritt werden wir eine starke Präsenz in Spanien und Südeuropa aufbauen, unser kardiovaskuläres und neurologisches Geschäftsfeld expandieren und unsere onkologischen Fähigkeiten erweitern."

Über Avania

Avania ist die führende globale Organisation für klinische Forschung im Bereich Medizintechnik und ein Beratungspartner mit Spezialisierung auf medizinischen Geräten, Diagnostika/IVDs und digitale Gesundheitslösungen. Zu den Kernangeboten zählen Outsourcing der klinischen Forschung, Marktzugang, Kostenerstattung, Regulierungsanforderungen und Beratung bei der Produktentwicklung. Avania strebt an, Ihr zuverlässiger globaler Partner bei der Entwicklung von medizinischen Technologien zu sein von der Innovation bis zur Kommerzialisierung -, um Gesundheit und Wohlbefinden von Patienten zu verbessern. Wenn Sie Ihre Medizintechnik weiterentwickeln wollen, brauchen Sie Avania.

Über Anagram

Anagram ist ein in Spanien ansässiges Auftragsforschungsinstitut (CRO), das hochwertige Dienstleistungen auf dem Gebiet der klinischen Entwicklung und Studien nach der Zulassung von Arzneimitteln und Medizinprodukten erbringt. Zu dem Angebot an Dienstleistungen gehören die zentrale Bildauswertung (Core Lab), Analysen und die Berichterstellung durch hochqualifizierte Fachkräfte. Anagram besitzt Know-how in den Fachgebieten Kardiologie, Neurologie und Onkologie.

