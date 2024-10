Mercans für innovative, KI-gestützte Gehaltsabrechnungsplattform und globale Flexibilität ausgezeichnet

Zum zweiten Mal in Folge hat das unabhängige Forschungsunternehmen ISG Mercans in seinem Bericht "Global Managed Payroll Services (Multi-Country) ISG Provider Lens 2024" als Leader eingestuft.

Mercans Named Global Leader in Payroll Technology for the Second Consecutive Year ISG Provider Lens 2024 (Photo: AETOSWire)