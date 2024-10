Die Reduzierung der Emissionen um 65% demonstriert das Engagement für Nachhaltigkeit durch Innovation

Die SATO Corporation, ein globaler Vorreiter in Auto-ID- und Kennzeichnungslösungen, freut sich, eine neue Kooperation mit Konica Minolta, Inc. bekannt geben zu können, in deren Rahmen das Unternehmen seine Flaggschiff-Druckermodelle CL4NX Plus und CL6NX Plus ab sofort unter Verwendung von recycelten Kunststoffen bauen wird, die Konica Minolta für seine Multifunktionsdrucker entwickelt hat. Die aus recycelten Kunststoffen hergestellten industriellen SATO-Drucker werden schon in Kürze auf dem Markt erhältlich sein.

Bei der Produktentwicklung hält sich SATO an acht Grundsätze (siehe unten), die als universelles Drucker-Design von SATO definiert sind. Hierdurch wird das Engagement des Unternehmens zum Ausdruck gebracht, Drucker zu entwickeln, die eine gleichberechtigte Nutzung ermöglichen sowie einen zuverlässigen Betrieb und dauerhafte Qualität gewährleisten. Die SATO-Produkte unterstützen mehrere Sprachen und Funktionen, und das unabhängig von der Arbeitsumgebung und der verfügbaren Infrastruktur.

Die Kooperation von SATO mit Konica Minolta ist ein weiterer Schritt in Richtung Umweltverantwortung, die ein wesentlicher Bestandteil des universellen Drucker-Designs von SATO ist. SATO bietet im Rahmen seiner Bemühungen um einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen und um die Reduzierung der Kohlendioxidemissionen schon jetzt Linerless Etiketten an, doch ab dem Geschäftsjahr 2024 erweitert das Unternehmen dieses Engagement durch die Verarbeitung von recycelten Kunststoffen beim Bau ausgewählter Druckermodelle.

Die recycelten Kunststoffe von Konica Minolta erfüllen die strengen SATO-Qualitätsstandards im Hinblick auf Flammschutz, Biegefestigkeit, Dichte und Formschrumpfungsrate. Die recycelten Kunststoffe werden in 40 Prozent der Gehäusekomponenten der Modelle CL4NX Plus und CL6NX Plus verarbeitet, und SATO erwartet eine Reduktion der Kohlendioxidemissionen um 65 Prozent1 in Bauteilen, in denen recycelter Kunststoff verwendet wird, verglichen mit herkömmlichen Bauteilen, ohne dass dadurch die Qualität beeinträchtigt wird. Der Einsatz von recycelten Kunststoffen in seinen weltweit verkauften Flaggschiff-Druckern unterstützt nicht nur die Bemühungen von SATO um globale Nachhaltigkeit, sondern ermöglicht es auch seinen Kunden, selbst zur Reduzierung von Kohlendioxidemissionen beizutragen.

Bei dem von Konica Minolta entwickelten Material handelt es sich um recycelten ABS-Kunststoff,2 ein schwer entflammbares und langlebiges Kunstharz, das sich leicht in Gießformen verarbeiten lässt. Diese Kunststoffe, die in den Multifunktionsdruckern von Konica Minolta verwendet werden, werden aus gebrauchten Spielautomaten gewonnen und getrennt, auseinandergenommen, zerkleinert und gewaschen. Das verarbeitete Material wird anschließend geschmolzen und zu Kunststoffgranulat aufbereitet.

Gemäß seinem Unternehmensleitbild wird SATO nach weiteren, noch nachhaltigeren Fertigungspraktiken suchen, indem recycelte Materialien in seinen Produkten verarbeitet werden.

Modelle mit recyceltem Kunststoff

CL4NX Plus, CL6NX Plus (globale Modelle)

CL4NX-J Plus, CL6NX-J Plus (japanische Modelle)

SATO-Prinzipien für universelles Design

Gleichberechtigte Nutzung Flexibilität im Einsatz Einfach und intuitiv Wahrnehmbare Informationen Fehlertoleranz Geringer körperlicher Aufwand Größe und Freiraum für Zugang und Nutzung Umweltfreundlichkeit

1. SATO-Umfrage 2. Acrylnitril-Butadien-Styrol oder ABS wird für Gehäuse und ergonomische Teile von Geräten und Produkte des täglichen Gebrauchs wie Tastaturen und vieles mehr verwendet.

Alle hier erwähnten Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Eigentum und Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Inhaber.

Über SATO

SATO (TOKYO:6287) konzipiert und fertigt Hardware, Etiketten und Kennzeichnungen und entwickelt Software für die Integration in Angebote von Drittanbietern zu automatischen Identifizierungslösungen. Diese Lösungen werden zur Rationalisierung von Arbeitsabläufen eingesetzt und ermöglichen die Erfassung und Visualisierung von Daten für eine vernetzte Welt der Produktivität, Sicherheit, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit. SATO verleiht Objekten eine digitale Identität und unterstützt die Anwenderunternehmen bei der Schaffung reibungsloser Abläufe in den Bereichen Einzelhandel, Fertigung, Lebensmittelproduktion, Gesundheitsfürsorge sowie Transport und Logistik. SATO wurde 1940 gegründet, ist in 26 Ländern vertreten und beschäftigt über 5.700 Mitarbeiter. Für das am 31. März 2024 zu Ende gegangene Geschäftsjahr meldete das Unternehmen einen Umsatz von 143.446 Millionen Yen (992 Millionen Dollar*).

Weitere Informationen über SATO finden Sie unter: www.sato-global.com

*Auf der Grundlage eines durchschnittlichen Wechselkurses von 1 USD 144,58 JPY

