Die Commerzbank-Aktie zeigte sich in den letzten Handelstagen bemerkenswert robust. Mit einem Kurs von 16,80 Euro konnte sie sich nahe ihrem 52-Wochen-Hoch von 16,97 Euro behaupten. Dies entspricht einer beeindruckenden Steigerung von über 70 Prozent gegenüber dem Tiefststand des vergangenen Jahres. Analysten sehen das durchschnittliche Kursziel bei 16,75 Euro, was die aktuelle Bewertung bestätigt. Die positive Entwicklung spiegelt sich auch in den Quartalszahlen wider: Der Umsatz stieg um knapp 20 Prozent auf 6,52 Milliarden Euro, während der Gewinn pro Aktie mit 0,45 Euro nur leicht unter dem Vorjahreswert lag.

Strategische Neuausrichtung im Privatkundengeschäft

In einem innovativen Schritt bündelt die Commerzbank ihr Geschäft mit vermögenden Privatkunden und Family Offices in einem eigenständigen Bereich. Diese Neuausrichtung zielt darauf ab, die wachsende Nachfrage nach ganzheitlicher Beratung bei komplexen Vermögensstrukturen zu bedienen. Mit der Eröffnung zweier neuer Standorte für diese Kundengruppe unterstreicht das Finanzinstitut seine Ambitionen im Segment der Hochvermögenden und mittelständischen Unternehmer.

