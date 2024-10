BAYREUTH (dpa-AFX) - "Nordbayerischer Kurier" zur Diskussion um Neuwahlen:

Sprüche wie "An Nikolaus ist Ampel-Aus" oder "Wahltag ist im März" befeuern die Debatten. Die Union kann vorgezogene Neuwahlen kaum erwarten - kein Wunder bei den aktuellen Umfragewerten. Den Sozialdemokraten bereiten vorgezogene Wahlen Sorgen. Wenn die aktuellen Beliebtheitswerte zu Ergebnissen am Wahlabend würden, dann hieße das schließlich, dass wohl die Hälfte der Sozialdemokraten ihren Job verlieren würde. Die FDP verschwände gänzlich in der Bedeutungslosigkeit./yyzz/DP/mis