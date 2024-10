Sensirion Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Medienmitteilung 09. Oktober 2024, Sensirion AG, 8712 Stäfa, Schweiz Revolution in der elektrochemischen Sensorik: Sensirion kündigt Formaldehydsensor der nächsten Generation an Sensirion, ein weltweit führender Anbieter von Umweltsensorlösungen kündigt die neuste Ergänzung seines Formaldehydsensor-Portfolios an - den SFA40. Dieser markiert einen Durchbruch in der elektrochemischen Sensortechnologie und besticht durch unvergleichliche Leistung im kompakten Formfaktor. Die Massenproduktion soll Anfang 2025 anlaufen. Formaldehyd findet sich häufig in Holzmöbeln, Bodenbelägen, Anstrichfarben und Kosmetikprodukten. In Innenräumen gilt es als gefährlicher Schadstoff, der bereits bei sehr niedrigen Konzentrationen die Atemwege reizen kann. Zudem ist der Stoff als krebserregende Chemikalie eingestuft. Um die Herausforderung zu bewältigen, Formaldehyd in Konzentrationen von nur wenigen ppb nachzuweisen, hat Sensirion den SFA40 entwickelt - einen hochempfindlichen und selektiven Sensor, der schädliches Formaldehyd zuverlässig von anderen typischerweise harmlosen flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs) unterscheidet. Der SFA40 stellt einen Durchbruch in der Entwicklung von Formaldehydsensoren dar und wurde für die nahtlose Integration in Raumluftqualitätsmonitoren, Luftreiniger und Klimaanlagen entwickelt. Mit einem Formfaktor von nur 10 x 13 x 2.4 mm3 ermöglicht er neue Anwendungsmöglichkeiten, welche aufgrund von Grössenbeschränkungen bisher unerreichbar waren. Dank seines energieeffizienten Designs eignet er sich ideal für batteriebetriebene Geräte und gewährleistet eine längere Betriebsdauer ohne Leistungseinbussen. Aufbauend auf dem Erfolg des SFA30 liefert der SFA40 ein genaues, digitales, kalibriertes und kompensiertes Ausgangssignal über seine gesamte Lebensdauer. Der SFA40 wird in der Schweiz entwickelt, hergestellt und kalibriert, um höchste Qualitätsstandards zu gewährleisten. Somit ist keine zusätzliche Kalibrierung durch den Kunden erforderlich. Sensirion hat sich höchster Qualität und Leistung verschrieben und strebt an, die Messgenauigkeit des SFA40 durch eine Zertifizierung des Sensors durch unabhängige Dritte zu bestätigen. "Unser Ziel mit dem SFA40 ist es, Innovationen in der Formaldehydmessung für alle zugänglich zu machen. Mit dem Endnutzer im Fokus überzeugt der SFA40 durch eine äusserst geringe Querempfindlichkeit gegenüber VOCs in Innenräumen wie Ethanol sowie einen geringen Stromverbrauch in einem kompakten Formfaktor. Ob in Raumluftqualitätsmonitoren, Luftreinigern oder Klimaanlagen integriert, der SFA40 liefert stets zuverlässige Ergebnisse.", so Dr. Olga Kuemin, Produktmanagerin für Formaldehydsensoren bei Sensirion. Der SFA40 soll Anfang 2025 in die Massenproduktion gehen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns .

Auf einen Blick - der Formaldehydsensor SFA40: Miniaturisiertes Design (10 x 13 x 2.4 mm3)

Hohe Empfindlichkeit und Selektivität (<0.3 % Ethanol-Querempfindlichkeit)

Extrem niedriger Stromverbrauch (durchschnittlich 80 µA verfügbar, noch niedrigere Modi sind in Entwicklung)

Kosteneffizient für Hochvolumenanwendungen

Voraussichtlicher Anlauf der Massenproduktion: Anfang 2025

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Die tatsächlichen Ergebnisse können von den in diesen Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen. Über Sensirion - Experts for smart sensor solutions Sensirion ist einer der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von Sensoren und Sensorlösungen, die für mehr Effizienz, Gesundheit, Sicherheit und Komfort sorgen. 1998 gegründet, beschäftigt Sensirion heute am Hauptsitz in Stäfa (Schweiz) sowie in zahlreichen internationalen Niederlassungen rund 1'000 Mitarbeitende. Mit den Sensoren von Sensirion lassen sich unterschiedlichste Umweltparameter sowie Durchflüsse präzis und zuverlässig messen. Ziel des Unternehmens ist es, die Welt mit wegweisender Sensortechnologie smarter zu machen. Als Innovationspionier entwickelt Sensirion Lösungen für die spezifischen Bedürfnisse von Kunden und Partnern aus der Automobilindustrie, Industrie, Medizintechnik und Unterhaltungselektronik ebenso wie hochwertige Produkte für die kosteneffiziente Massenproduktion. Mehr Informationen und aktuelle Kennzahlen auf www.sensirion.com. Zusatzmaterial zur Meldung:



