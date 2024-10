DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

HERBSTGUTACHTEN - Vor der Präsentation des Herbstgutachtens durch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Mittwoch hat die Wirtschaftsweise Veronika Grimm scharfe Kritik am Agieren der vorherigen und jetzigen Bundesregierung geäußert. In den Merkel-Jahren sei zu viel verteilt und zu wenig in die Zukunft investiert worden. "Die aktuelle Bundesregierung reagiert nun nicht strukturiert auf die Probleme, sondern oft als Feuerwehr", sagte Grimm den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Das schafft Orientierungslosigkeit. All das fällt uns jetzt auf die Füße." Stattdessen solle man sich den neuen Realitäten stellen. "Wir brauchen mehr Geld für Verteidigung und andere zukunftsorientierte Ausgaben und müssen die Ausgaben für soziale Sicherung in Einklang mit diesen Notwendigkeiten und den wachstumsbedingt geringeren Spielräumen bringen", mahnte die Wirtschaftswissenschaftlerin von der Technischen Universität Nürnberg. (Funke Mediengruppe)

STEUERN - Für den Fall eines Wahlsiegs bei der Bundestagswahl plant CDU-Chef Friedrich Merz eine umfangreiche Steuerreform. Zwar sind die Pläne noch geheim und in keinem Gremium zu Papier gebracht, wie es in der Partei heißt. Doch lässt sich anhand von Reden, Aussagen, Beiträgen und Beschlüssen der Partei inzwischen ein sehr genaues Bild zeichnen, wie das Handelsblatt analysiert hat. So plant Merz sowohl eine umfassende Reform der Einkommen- und Unternehmensteuer als auch bei den Kommunal- und Ertragsteuern. Am Freitag will die Partei intern erstmals über ihr Wahlprogramm und damit wohl auch die Steuerreform beraten. (Handelsblatt)

