Das Instrument AMA DE000A31C3Y4 ALTECH ADV.MAT. NA O.N. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 09.10.2024 und ex Kapitalmassnahme am 10.10.2024

The instrument AMA DE000A31C3Y4 ALTECH ADV.MAT. NA O.N. EQUITY is traded cum capital adjustment on 09.10.2024 and ex capital adjustment on 10.10.2024



Das Instrument NIB1 US6540901096 NIDEC CORP.SPONS.ADR/1/4 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 09.10.2024

The instrument NIB1 US6540901096 NIDEC CORP.SPONS.ADR/1/4 EQUITY is traded ex capital adjustment on 09.10.2024



Das Instrument CVJ AU000000CAN2 CANN GROUP LTD EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 09.10.2024

The instrument CVJ AU000000CAN2 CANN GROUP LTD EQUITY is traded ex capital adjustment on 09.10.2024



Das Instrument 6NG AU000000BCB5 BOWEN COKING COAL EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 09.10.2024

The instrument 6NG AU000000BCB5 BOWEN COKING COAL EQUITY is traded ex capital adjustment on 09.10.2024



Das Instrument FU7 HK0639031506 SHOUGANG FUS.RES.GR. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 09.10.2024 und ex Kapitalmassnahme am 10.10.2024

The instrument FU7 HK0639031506 SHOUGANG FUS.RES.GR. EQUITY is traded cum capital adjustment on 09.10.2024 and ex capital adjustment on 10.10.2024

© 2024 Xetra Newsboard