The following instruments on XETRA do have their last trading day on 09.10.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 09.10.2024ISIN NameDE000HLB4603 LB.HESS.THR.CARRARA04D/23DE000LB2BZ22 LBBW FZA 22/24DE000NLB30Y0 NORDLB 22/24DE000DW6C3X0 DZ BANK IS.A2052DE000DW6C2Z7 DZ BANK IS.A2022DE000HLB4686 LB.HESS.THR.CARRARA04H/23US92230T1051 VARTA AG UNSP.ADS/0,10US89352HBB42 TRANSCDA P.L. 21/24XS2397239000 HEIMSTADEN 21/24 MTNXS2469031749 GRENKE FIN. 22/24 MTNDE000HLB7275 LB.HESS.THR.CARRARA04ZG/2DE000LB2CA79 LBBW FZA 22/24DE000HLB78U9 LB.HESS.THR.CARRARA10Q/22DE000HLB78V7 LB.HESS.THR.CA.TIL.10C/22CH0139458720 GENF KT. 11-24DE000NRW0FZ2 LAND NRW SCH.R.1330 VARCH0341725858 EL. FRANCE 16-24 MTNUSD6710TAC48 IHO VERW.GMBH 16/26 REG.SXS2065555562 BK IRELAND 19/29 FLR MTNXS1121177767 BERTELSMANN ANL.14/24IT0005567778 ITALIEN 23/24 ZOXS1575991358 EIB EUR.INV.BK 17/24 MTNDE000A12T9U3 BERLIN, LAND LSA14/24A452XS1120709669 KASACHSTAN 14/24 REGSUS302635AJ69 FS KKR CAP. 21/24DE000SK003B9 SPK KOELNBONN HPF.022DE000DG4UB96 DZ BANK IS.A798DE000NLB2N88 NORDLB IS. 16/24USP97475AP55 VENEZUELA 09/24 REGSFR0013287273 ILIAD 17/24