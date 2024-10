HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat DocMorris von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 125 auf 36 Franken gesenkt. Gerhard Orgonas ist laut seiner am Mittwoch vorliegenden Analyse nun deutlich skeptischer für das Geschäft der Schweizer mit dem E-Rezept als noch zu Zeiten seiner Kaufempfehlung im Januar. Er rechnet mit strukturell geringerem Wachstum der Rezeptumsätze und fürchtet Marktanteilsverluste./ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2024 / 16:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0042615283

© 2024 dpa-AFX-Analyser