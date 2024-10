Freilich: Nach den vorläufigen Berechnungen des Bundesstatistiker nur im Vergleich zum Vormonat in nennenswertem Umfang von 1,3 %. Gegenüber dem Vorjahresmonat kam lediglich ein marginaler Zuwachs von 0,1 % heraus. Die Einfuhren weisen dagegen in beiden Zeiträumen Verluste auf: Im Vergleich zum Juli 2024 von 3,4 % und gegenüber dem August 2023 von 3,1 %. In die Länder der EU wurden Güter und Waren im Wert von 72,7 Mrd. Euro ausgeführt und von dort für 57,4 Mrd. Euro importiert. In Drittstaaten exportierten deutsche Unternehmen für 59,2 Mrd. Euro und bezogen von dort Rohstoffe und Produkte für 52 Mrd. Euro. Das ergibt unterm Strich für August einen Überschuss in der Außenhandelsbilanz von 22,5 Mrd. Euro.



