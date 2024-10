Oy-Mittelberg (ots) -Mit der Aktionswoche für seelische Gesundheit und dem internationalen Brustkrebsmonat rücken die Themen Prävention, Achtsamkeit und Früherkennung in diesen Tagen gleich mehrfach in den Mittelpunkt. Viele Menschen suchen nach einfachen Möglichkeiten, regelmäßig Abstand vom Alltag zu gewinnen und in Balance zu kommen. Naturreine ätherische Öle können dabei gute Unterstützung leisten, sei es durch sanfte Raumbeduftung bei einer Meditation, eine wohltuende Massage oder durch Rituale, die uns in schwierigen Phasen Halt geben. Wie eine Studie der Charité gezeigt hat, kann Aromatherapie auch Brustkrebspatientinnen helfen, häufige Beschwerden wie Übelkeit, Schmerzen oder Schlafstörungen zu lindern, und positive Strategien für ihr Alltagsleben zu entwickeln."Wir sind überzeugt, dass ätherische Öle, also die Urkräfte der Pflanzen, gerade in Zeiten der Transformation viel bewirken können", sagt Kurt L. Nübling, Mitgründer & Geschäftsführer des Bio-Pioniers PRIMAVERA. "Sie schaffen kleine Momente der Ruhe, verbessern die Stimmung und berühren Körper, Geist und Seele."Komplexe Herausforderungen in Job und Familie, Freizeitstress und gesteigerter Medien-Konsum können unsere Lebensqualität auf Dauer beeinträchtigen. Häufige Folgen: Nervosität, Reizbarkeit, Schlafprobleme, Verspannungen, innere Dysbalance. "Um gesund zu bleiben, ist es besonders wichtig, immer wieder Momente zu schaffen, die die Anspannung unterbrechen und uns glücklich machen", sagt Nübling. "Wir alle brauchen regelmäßig Auszeiten. Pausen geben neuen Gedanken Raum, lassen uns durchatmen und die Dinge mit Abstand betrachten."Ätherische Öle können die Stimmung in wenigen Sekunden verändernAromatherapie kann uns helfen, zur Ruhe zu kommen und die natürlichen Regulationsmechanismen des Körpers zu stärken. Durch ihre komplexen Eigenschaften und ihre unmittelbare Wirkung auf unser "Gefühlszentrum" im Gehirn haben sie einen ganzheitlichen Einfluss auf Körper, Geist und Seele. Einige von ihnen gelten dank ihrer stimmungsaufhellenden Wirkung als wahre Glücksbringer, indem sie die Ausschüttung von körpereigenen Botenstoffen, den sogenannten "Glückshormonen" wie Serotonin und Endorphinen, fördern. Diese sorgen für eine positive Stimmung, verbessern unseren Schlaf und stärken das innere Gleichgewicht. Zu diesen aufmunternden Düften zählen etwa Zitrusdüfte wie Bergamotte, Grapefruit, Mandarine, Orange und Zitrone. Auch Neroli, Ylang-Ylang, Vanille und Tonka sowie die Himalayakiefer, auch Glückskiefer genannt, gehören zu den "Glücklichmachern"."Wer unter Stress leidet oder schwer zur Ruhe kommt, sollte sich die Kraft der ätherischen Öle mit Ritualen gezielt zunutze machen," sagt Anusati Thumm, Aromatherapieexpertin, Buchautorin und international gefragte Referentin. "Sie können uns bei der Etablierung neuer Gewohnheiten und Rituale unterstützen, indem sie Ankerpunkte setzen", sagt Thumm. So wird ein entspannender Duft, der häufig im Rahmen einer Meditation eingesetzt wird, nach kurzer Zeit mit einem wohltuenden, entspannten Zustand assoziiert. Die Folge: Körper und Seele kommen, wann immer dieser Duft geschnuppert wird, schneller zur Ruhe. Wichtig ist, dass die eingesetzten naturreinen Düfte als angenehm empfunden werden. So kann z. B. auch das tägliche Pflegeritual im Badezimmer, bei dem ätherische Öle zur Anwendung kommen, ein wohltuendes Gefühl der Selbstfürsorge vermitteln.Studie belegt Nutzen ätherischer Öle in der KrebsnachsorgeIn einer Studie* ist ein Forschungsteam der Charité - Universitätsmedizin Berlin der Frage nachgegangen, ob sich wissenschaftlich zeigen lässt, dass Aromatherapie das Wohlbefinden von Patientinnen mit gynäkologischen Krebserkrankungen in der Nachsorge fördern, Selbstheilungskräfte mobilisieren und Symptome lindern kann. Ziel der Untersuchung war es, Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie Frauen mit gynäkologischen Krebserkrankungen individualisierte Aromatherapie in der Nachsorge als unterstützende Behandlung anwenden und wie sie deren Effekte beurteilen. Denn obwohl bekannt ist, dass Krebspatientinnen von unterstützenden Strategien wie aromatherapeutischen Anwendungen profitieren, steht die empirische Forschung dazu noch am Anfang.Wie die Untersuchung ergeben hat, zeigt individualisierte Aromatherapie in mehreren Bereichen interessantes Potenzial. Dazu zählt erstens die Linderung häufiger symptomatischer Beschwerden wie Übelkeit, periphere Neuropathie, Schmerzen und Schlafstörungen. Zweitens wurde berichtet, dass die Anwendung der Öle zur Förderung des Wohlbefindens beitrug, indem Patientinnen sie nach Bedarf zur Entspannung und Beruhigung oder zur Belebung, Stärkung und Erfrischung nutzten. Drittens konnte gezeigt werden, dass die Aromatherapie Studienteilnehmerinnen dabei unterstützte, Strategien für ihr Alltagsleben zu entwickeln oder bestehende Strategien zu stärken: Einige Studienteilnehmerinnen etablierten neue Strategien - zum Beispiel Routinen, die auf der Anwendung ätherischer Öle basieren -, andere verwendeten Aromatherapie in Kombination mit bereits bestehenden Bewältigungsstrategien wie Meditation, Medikamenten oder Bewusstseinstraining, um positive Entwicklungen in ihrer Pflege zu verstärken oder als Hilfsmittel, um (krankheitsbedingte) Probleme im Alltagsleben zu überwinden und selbst etwas dafür tun zu können.Gebrauchsfertig und alltagstauglich: Das Set Zuversicht & StärkungDas neue Produkt-Set Zuversicht & Stärkung von PRIMAVERA besteht aus bewährten Aromatherapie-Produkten für die therapiebegleitende Anwendung in herausfordernden Zeiten. Speziell hierfür bietet die Auswahl der Produkte zur Hautpflege und Raumbeduftung einen einfachen Einstieg in die Aromatherapie als ganzheitlich orientierte, ergänzende Maßnahme zur Förderung des Wohlbefindens und des seelischen Gleichgewichts. Das Set enthält das Körper Entspannungs Öl bio, das Haut Stärkungs Öl bio, das Schlafwohl Kissenspray bio, ätherisches Pfefferminzöl bio, die Sommersonne Duftmischung, Aroma Sticks zum Selbstbefüllen sowie eine Broschüre, die wertvolle Informationen und Tipps zur Anwendung liefert.Quelle:CZAKERT, J., STRITTER, W., BLAKESLEE, S. B., GRABOWSKI, J. P., SEHOULI, J. & SEIFERT, G. 2022. "Like one part of a puzzle" - individualized aromatherapy for women with gynecological cancers in aftercare: results from a qualitative-focused mixed-methods study. 