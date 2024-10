Droht Google die Zerschlagung? Das US-Justizministerium erwägt zu beantragen, dass Google die wichtigsten Sparten voneinander trennen muss, da angeblich ein illegales Monopol aufgebaut wurde. Liefert Peking am Wochenende? Die Bullen hoffen auf ein großes Konjunkturpaket und das Finanzministerium kündigte heute eine Pressekonferenz für Samstag an, um die neuen Maßnahmen vorzustellen. Das ging schnell: Rio Tinto kauft Arcadium Lithium für 6,7 Mrd. US-Dollar.Der Aktienhandel in Asien ist am Mittwochmorgen erneut von den Gewinnmitnahmen in ...

