Die Infineon-Aktie steht unter Druck, da die erhoffte Erholung in der Chipbranche weiterhin ausbleibt. Analysten passen ihre Prognosen entsprechend an und reduzieren ihre Kursziele. Trotz dieser Anpassungen halten viele Experten an ihrer Kaufempfehlung fest. Die Aktie verzeichnete zuletzt Verluste und notierte bei 29,65 EUR, was einem Rückgang von 2,6 Prozent entspricht. Im Vergleich zum 52-Wochen-Hoch von 39,35 EUR liegt der aktuelle Kurs damit deutlich niedriger.

Herausforderungen im Automobilsektor

Ein wesentlicher Faktor für die gedämpften Aussichten ist der zunehmende Gegenwind aus dem Automobilsektor. Dieser Bereich stellt für Infineon traditionell einen wichtigen Absatzmarkt dar. Analysten sehen hier Risiken für die Umsatz- und Gewinnentwicklung des Unternehmens. Trotz dieser Herausforderungen prognostizieren Experten im Durchschnitt weiterhin ein Kursziel von 40,94 EUR für die Infineon-Aktie, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert.

Anzeige

Infineon-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Infineon-Analyse vom 9. Oktober liefert die Antwort:

Die neusten Infineon-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Infineon-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 9. Oktober erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Infineon: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen ...