St. Gallen (ots) -Die SBB bauen im Auftrag des Bundes den Bahnhof Littau LU um, sodass ein stufenfreies Einsteigen möglich ist und der Bahnhof den Anforderungen des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG) entspricht. Erhöhte Perrons ermöglichen den Reisenden, künftig stufenfrei in Niederflurzüge einzusteigen. Ferner werden die Bahnstromanlage, die Sicherungsanlage und die Werkleitungen erneuert. Die Debrunner Acifer AG ist unter anderem mit Kabelschutz- und Sickerrohren an der Bahnhof-Gesamterneuerung beteiligt.Der Bahnhof Littau LU wird für rund 26.3 Millionen Franken umgebaut, sodass er den Vorgaben des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG) entspricht. Ein neues Entwässerungskonzept soll zudem Sicherheit bei den immer häufiger auftretenden Starkregen bieten. Für die Erneuerung der Perronanlage und der Werkleitungen zeichnet die ARGE Bahninfra Zentral verantwortlich.Bequem ein- oder aussteigen dank erhöhter PerronsDie neuen erhöhten Perrons erlauben bequemes und sicheres Ein- und Aussteigen. Davon profitieren Reisende mit eingeschränkter Mobilität wie auch Reisende mit Kinderwagen, Rollkoffern oder Fahrrädern. Auch die Perronzugänge bestehend aus Treppen und Rampen erneuern die SBB. Nicht zuletzt rüsten die Bundesbahnen die Perrons technisch auf: Beleuchtung und Lautsprecher werden modernisiert und die Bahnsteige erhalten Smart Information Displays.Schrankenschliesszeiten verringern, Rückstaus vermeidenAuch die Bahnstromanlage und die Sicherungsanlage werden erneuert. Letztere umfasst die Signale am Bahnhof sowie die Barriere und die Signale beim Bahnübergang "Niedermatt". Ziel ist, die früheren Schrankenschliesszeiten von rund 18 Minuten pro Stunde zu verringern und so Rückstaus zu vermeiden. Die technische Modernisierung des Bahnhofs erfordert neue Stromleitungen. Dafür hat die Debrunner Acifer AG der ARGE Bahninfra Zentral rund 4.3 Kilometer Kabelschutzrohre geliefert.Neues EntwässerungskonzeptAufgrund der Topografie und der Platzverhältnisse ist es nicht möglich, das Meteorwasser versickern zu lassen. Deshalb wird das Wasser gemäss neuem Entwässerungskonzept gesammelt und gedrosselt in die öffentliche Kanalisation abgeleitet. Debrunner Acifer hat gut 1 Kilometer Sickerrohre für die neuen Abwasserleitungen bereitgestellt.Arbeiten bei laufendem ZugbetriebDie Bauarbeiten rund um den Bahnhof Littau erfolgen teilweise während laufenden Zugbetriebs. Für die erhöhte Sicherheit der Bauarbeiter und um den regulären Zugverkehr möglichst wenig zu beeinträchtigen, werden gewisse Arbeiten nahe am Gleis bei Nacht erledigt. Im März 2025 soll das Perron 1 und im August 2025 das Peron 2 in Betrieb genommen werden. Die Gesamterneuerung dauert voraussichtlich bis im Frühjahr 2026.Blog: Barrierefreiheit für den Bahnhof Littau (https://www.dkg.ch/dkg/newsroom/medien-und-news/blog/bahnhof-littau-sickerrohre-kabelschutzrohre.html)Debrunner Acifer AGDie Debrunner Acifer AG ist Teil der 1755 gegründeten Debrunner Koenig Gruppe mit Hauptsitz in St. Gallen. Die B2B-Handelspartnerin und Dienstleisterin bedient mit den Geschäftsbereichen "Stahl & Metalle" und "Technische Produkte" den nationalen Markt in den Bereichen Hoch- und Tiefbau, Stahl- und Metallbau, Kommunen, HLKS-Installateure, Spengler, Dachdecker, Polybauer und Baumeister.Die Debrunner Acifer AG führt ein breites Sortiment mit rund 160'000 Artikeln. Das Unternehmen ist schweizweit an rund 30 Standorten vertreten und verfügt über eine eigene Lastwagenflotte sowie Zentral- und Regionallager. Die lokalen Handwerkerzentren und Abholshops bieten der Kundschaft raschen Zugriff auf Werkzeuge und Maschinen, Arbeitsschutz, Befestigungstechnik, Tiefbau-Produkte, Haustechnik und Spenglerei-Halbfabrikate.