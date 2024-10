Nach dem steilen Höhenflug der vergangenen Monate erlebt die BYD-Aktie (WKN: A0M4W9) derzeit einen Rücksetzer. Könnte sich die Korrektur noch ausweiten oder nimmt der chinesische E-Autoriese zügig wieder Fahrt auf? Produktion auf Hochtouren Build Your Dreams: Der Name des Unternehmens ist für viele Aktionäre zum Programm geworden mit einem Kurszuwachs von +660% binnen fünf Jahren. Allein in diesem Jahr hat die BYD-Aktie schon um knapp +39% auf aktuell ...

