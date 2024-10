Google, die Tochtergesellschaft von Alphabet, steht vor einer bedeutenden Herausforderung im langjährigen App-Store-Streit. Ein US-Bundesrichter hat angeordnet, dass das Unternehmen Nutzern erlauben muss, Android-Apps außerhalb des Google Play Stores zu erwerben. Diese Entscheidung könnte erhebliche Auswirkungen auf Alphabets App-Store-Geschäft in den Vereinigten Staaten haben. Trotz der Ankündigung, Berufung einzulegen, zeigte die Alphabet-Aktie Widerstandsfähigkeit und verzeichnete einen leichten vorbörslichen Anstieg von 0,5 Prozent.

Waymo-Expansion stärkt Investorenvertrauen

Alphabets Tochterunternehmen für autonomes Fahren, Waymo, hat seine Marktposition durch eine Partnerschaft mit Hyundai gestärkt. Die Integration des Elektrofahrzeugs Ioniq 5 in Waymos selbstfahrende Testflotte unterstreicht Alphabets Engagement für zukunftsweisende Mobilitätslösungen. Mit über 100.000 wöchentlichen fahrerlosen Taxifahrten in vier US-Städten demonstriert Waymo ein erhebliches Wachstumspotenzial und festigt Alphabets Position in der Technologie für autonome Fahrzeuge, was sich positiv auf die Aktienperformance auswirkt.

